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總統府共諜案 傳洩賴清德出訪行程、蕭美琴通訊錄個資

記者蕭雅娟、張曼蘋、張文馨、蔡晉宇／台北4日電
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民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮（圖）涉共諜案。（記者許正宏／攝影）
民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮（圖）涉共諜案。（記者許正宏／攝影）

總統府遭共諜滲透案，民進黨前黨員黃取榮等四人遭收押；根據鏡週刊報導，傳大陸使用「共諜APP」與黃聯繫並取得機密檔案，包含賴清德任副總統時出訪巴拉圭下榻飯店和行程。台北地檢署昨對報導內容不回應。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，共諜作為可能危及總統、副總統生命安全，要防共諜就要完備法制，事前防範跟事後重罰，藍白不要再擋國安法案；總統府表示，無論黨派只要涉犯背棄國家，都應受國家最嚴厲制裁。

民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮，曾在大陸經商，遭中共情治人員吸收，返台以情報換取金錢；黃涉找好友、民進黨民主學院前副主任邱世元，吸收時任賴清副總統機要吳尚雨，及國安會秘書長吳釗燮任外交部長時核心助理何仁傑。四人均遭檢方聲押獲准。

鏡週刊報導，黃取榮等人手機裡有一款大陸研發特製加密的共諜APP，未曾在市面上出現，也是國安單位首度發現滲透、收集台方秘密文書新招；黃涉藉此與大陸聯繫，傳送機密檔案，其中賴清德任副總統時出訪巴拉圭下榻飯店和行程被掌握，副總統蕭美琴手機號碼、通訊錄等個資也外洩。

鏡週刊還指出，黃取得機敏檔案後以APP回傳檔案供大陸判讀，相關單位尚未破解APP，只能透過還原手機釐清被告回傳哪些資料，洩漏資料恐比想像中嚴重。

總統府發言人郭雅慧說，有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。

民進黨 賴清德 中共

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