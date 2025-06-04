我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

魏哲家以鼎泰豐喻海外設廠：貴又不好吃 網笑：躺著也中槍

台灣新聞組／新竹4日電
魏哲家以美國鼎泰豐「貴又不好吃」，喻海外設廠成本高；圖為台北市信義路鼎泰豐。（本報資料照片）
魏哲家以美國鼎泰豐「貴又不好吃」，喻海外設廠成本高；圖為台北市信義路鼎泰豐。（本報資料照片）

台積電董事長魏哲家昨天在股東會上，談及海外設廠成本時語出驚人。他以「鼎泰豐」為例，指出「在台灣與美國吃的價格都不一樣，美國貴又不好吃」，比喻美國設廠成本高、挑戰多。此話一出，立刻在PTT掀起熱議，不少網友笑稱「鼎泰豐躺著也中槍」。

魏哲家在發言中強調，台積電海外布局涵蓋美國、日本與德國，產線良率與量產水準一致，不須擔心技術外洩。但各地成本不同，他引用鼎泰豐舉例，表示「在美國吃貴又不好吃」，意指海外生產不僅成本高，也充滿挑戰。

魏哲家「鼎泰豐比喻」一出，立刻引爆PTT網友玩梗潮，不少人笑稱「鼎泰豐：我沒惹你耶」、「不排除提告」，還有人戲稱魏董「幫別人開法會」的本領再次發動。

也有網友酸說「還好沒上市，不然今天跌停」、「你的小籠包才不好吃啦」。針對此話是否會觸怒美方，有人提醒「川寶聽了會不開心」，更有人直言「那你幹嘛去？說清楚啊」，甚至點出比喻背後的現實，「把台灣工程師當便當便宜又好吃就是你要的？」整起事件意外讓鼎泰豐莫名躺槍，成為全場最大受害者。

魏哲家這番「美國貴又不好吃」的說法，雖是以生活化比喻帶出產業成本問題，但無疑戳中網友對海外設廠疑慮與情緒，也讓無辜的鼎泰豐成為笑柄焦點。

鼎泰豐 魏哲家 台積電

上一則

監院前秘書長李俊俋另涉貪 藍批26月沒下文 質疑檢調雙標

下一則

魏哲家：台積赴美技術不會外洩 曾向美說明課晶片關稅不利建廠

延伸閱讀

魏哲家以鼎泰豐喻海外設廠「貴又不好吃」 網笑：躺著也中槍

魏哲家以鼎泰豐喻海外設廠「貴又不好吃」 網笑：躺著也中槍
台積電AI產能供不應求 魏哲家股東會首秀重點一次看

台積電AI產能供不應求 魏哲家股東會首秀重點一次看
股東會前失靈 台積電市值跌破25兆台幣

股東會前失靈 台積電市值跌破25兆台幣
魏哲家：人形機器人有成果「多買台積股票」 否認技術外流質疑

魏哲家：人形機器人有成果「多買台積股票」 否認技術外流質疑

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

2025-05-29 16:10

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深