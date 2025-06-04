魏哲家：台積不去中東 熊本2廠因交通問題卡關

台積電子公司JASM熊本廠完工後，當地交通已幾近癱瘓。（本報資料照片）

台積電 董事長魏哲家 昨天表示，不會去中東投資建晶圓廠，主因是沒有足夠的IC設計客戶支撐；此外，日本 熊本二廠建廠工程延至今年中動工，是因當地交通在一廠完工後已幾近癱瘓，已和當地政府達成協議，要先解決交通問題才會進行。

魏哲家說，有關台積電海外布局老是謠言滿天飛，上次回答英特爾相關議題（指外傳與英特爾可能合資），這次是中東，下次可能要回答非洲，但他說，所有問題的答案都是「不會」。

魏哲家先前提到台積電赴海外設廠，都是因應客戶需求，美國如此，日本和德國也都是如此。

他昨在主持股東會後與媒體座談時說，目前全球有IC設計客戶的地區包括美國、中國、台灣、日本和德國一小部分，至於近期密集討論的中東，雖然當地很有錢，但基本上都不可能，因為沒有IC設計能量，也不會有客戶，更遑論非洲或其他地區 。

至於熊本二廠延後建廠，魏哲家提出他的親身體驗，原先10至15分鐘的車程，現要近一小時。魏哲家說，台積電和日本當地政府溝通，先改善交通，減少當地居民抱怨；熊本二廠只小幅延後，公司也已和客戶溝通說明。

對於網路盛傳台積電工程師工時長、24小時待命，是「血汗工廠」。魏哲家強調，不會有9萬名員工都在血汗中過活，更自嘲說，「我看起來像流了血汗嗎，這麼胖，怎麼可能。」

魏哲家強調，自己一向主張員工要自動自發與生活快樂，才有辦法在這行業繼續下去，家庭生活才能快樂。