我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

魏哲家：台積不去中東 熊本2廠因交通問題卡關

記者簡永祥、鐘惠玲、尹慧中、朱子呈／新竹4日電
台積電子公司JASM熊本廠完工後，當地交通已幾近癱瘓。（本報資料照片）
台積電子公司JASM熊本廠完工後，當地交通已幾近癱瘓。（本報資料照片）

台積電董事長魏哲家昨天表示，不會去中東投資建晶圓廠，主因是沒有足夠的IC設計客戶支撐；此外，日本熊本二廠建廠工程延至今年中動工，是因當地交通在一廠完工後已幾近癱瘓，已和當地政府達成協議，要先解決交通問題才會進行。

魏哲家說，有關台積電海外布局老是謠言滿天飛，上次回答英特爾相關議題（指外傳與英特爾可能合資），這次是中東，下次可能要回答非洲，但他說，所有問題的答案都是「不會」。

魏哲家先前提到台積電赴海外設廠，都是因應客戶需求，美國如此，日本和德國也都是如此。

他昨在主持股東會後與媒體座談時說，目前全球有IC設計客戶的地區包括美國、中國、台灣、日本和德國一小部分，至於近期密集討論的中東，雖然當地很有錢，但基本上都不可能，因為沒有IC設計能量，也不會有客戶，更遑論非洲或其他地區 。

至於熊本二廠延後建廠，魏哲家提出他的親身體驗，原先10至15分鐘的車程，現要近一小時。魏哲家說，台積電和日本當地政府溝通，先改善交通，減少當地居民抱怨；熊本二廠只小幅延後，公司也已和客戶溝通說明。

對於網路盛傳台積電工程師工時長、24小時待命，是「血汗工廠」。魏哲家強調，不會有9萬名員工都在血汗中過活，更自嘲說，「我看起來像流了血汗嗎，這麼胖，怎麼可能。」

魏哲家強調，自己一向主張員工要自動自發與生活快樂，才有辦法在這行業繼續下去，家庭生活才能快樂。

魏哲家 台積電 日本

上一則

2028無煤中火公決案 藍白聯手通過 台電憂電力癱瘓

下一則

補助款之爭 蔣萬安稱官逼民反 9縣市赴政院要求依法編列

延伸閱讀

魏哲家以鼎泰豐喻海外設廠「貴又不好吃」 網笑：躺著也中槍

魏哲家以鼎泰豐喻海外設廠「貴又不好吃」 網笑：躺著也中槍
台積電AI產能供不應求 魏哲家股東會首秀重點一次看

台積電AI產能供不應求 魏哲家股東會首秀重點一次看
股東會前失靈 台積電市值跌破25兆台幣

股東會前失靈 台積電市值跌破25兆台幣
魏哲家：人形機器人有成果「多買台積股票」 否認技術外流質疑

魏哲家：人形機器人有成果「多買台積股票」 否認技術外流質疑

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

2025-05-29 16:10

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深