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增加嚇阻 蕭美琴：台灣還要加強實力

記者陳熙文／華盛頓報導
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面對台海緊張局勢，台灣的因應方式之一是發展無人機產業。圖為台灣中山科學院自製的無人機。(美聯社)
面對台海緊張局勢，台灣的因應方式之一是發展無人機產業。圖為台灣中山科學院自製的無人機。(美聯社)

中華民國副總統蕭美琴2日表示，台灣應該做更多來嚇阻中國；吸取烏克蘭在俄烏戰爭中的經驗，台灣科技、民主與社會研究中心海外研究員張紘綸認為，台灣應該在潛在衝突爆發前就準備好無人機產業的發展。

由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」(Special Competitive Studies Project)舉辦的第二屆AI EXPO展2日在華府舉行，蕭美琴也以視訊的方式參與，她發言時表示，台灣致力於和平，面對中國的威脅，台灣應該做更多來增強實力、建立嚇阻。

展覽洽逢烏克蘭1日發動代號「蜘蛛網」(Spider's Web)的行動，動用逾百架無人機奇襲俄羅斯離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，讓無人機成為展覽中備受矚目的話題之一。

歐盟駐烏克蘭大使馬特諾娃(Katarína Mathernová)2日在社媒表示，這代表俄國並非擁有所有的牌，烏克蘭手上也有牌；烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃(Oksana Markarova)則在展覽中表示，烏克蘭在戰火之下致力於創新，指烏克蘭要的是前進未來，而不是製造其他國家十年前在製造的東西。

張紘綸表示，無人機對台灣來說並非只是一項戰略選擇，而是面對潛在威脅的核心產業，而台灣目前正在擴大無人機產業的規模。

張紘綸指出，台灣國防部在去年採購3422架「軍用商規」無人機，是有史以來最大的一筆訂單；台灣未來也計畫在2025年至2028年採購至少4.7萬架無人機；台灣也大力投資無人機產業，目標在2028年，台灣每年可以生產18萬架無人機。

然而，張紘綸也表示，台灣目前的無人機產業規模仍相對小，因此面對較高的生產成本，而政府有限的需求也讓產業難以提高生產效率；張紘綸指出，台灣現行的民間發展遠比官方來得快速，兩者無法有效整合的情況之下，讓部分業者變得灰心。

此外，張紘綸表示，台灣無人機產業也面對來自美國進口的管制，同時部分零件仰賴中國供應鏈的挑戰。他提醒說，台灣必須及早做好準備，不但要加強公私整合，重建軍事工業，也必須預先建立好完整、可靠的無人機生產供應鏈，否則當危機降臨，台灣很難在短期內加速生產。

烏克蘭 供應鏈 華府

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