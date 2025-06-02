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旺中配合統戰？ 郭正亮：國安會對「中國台灣」用語有意見

台灣新聞組／台北2日電
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前立委郭正亮（圖）認為，國安會對蔡旺庭的「中國台灣」用詞有意見。(本報資料照片)
前立委郭正亮（圖）認為，國安會對蔡旺庭的「中國台灣」用詞有意見。(本報資料照片)

陸委會1日中午發布新聞稿，指旺中集團代表於中國大陸舉辦的「中華文化峰會」中，發表附和對台統戰宣傳作為，嚴重危害國家利益，陸委會给予最嚴厲的譴責並將依法處理。對此，前立委郭正亮在節目「中天辣晚報」表示，他認為主要原因是蔡旺庭（蔡衍明三子）的用詞，是大陸方面的用語，例如「中國台灣」、「祖國大陸」，國安會是對這個有意見。

郭正亮表示，陸委會這次的動作，背後應該是國安會交辦的，「我難以想像邱垂正（陸委會主委）跟梁文傑（陸委會副主委）會對這件事生這麼大的氣」。

郭正亮說，「我覺得這時候打這題很奇怪，因為這幾天蔡衍明，都在支持賴清德的併購說。」蔡衍明認為這說法是讓兩岸有和平交流的機會，還親自寫了臉書文章，稱讚併購說很好，代表他對此事很看重，「結果才講完兩三天之後，陸委會就打下來了！」

郭正亮強調，「全台灣就他（蔡衍明）最支持賴清德」陸委會的意思就是，你不可以說中國台灣、祖國等用語，應該要用台灣用語的中國大陸等講法；不過畢竟是那種場合，蔡旺庭又可能在大陸住比較久，所以就會比較多用當地用語。

賴清德

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