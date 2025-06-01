前副閣揆：美「大又美」允對台企加稅 關稅戰恐升級資本戰

眾院以215票：214票通過川普總統提出的「又大又美」預算法案，眾院議長強生暫時完成任務。（美聯社）

美國眾院日前通過「又大又美」法案，其中第899條文，允許政府對外國政府、企業等在美投資加重稅負。行政院前副院長施俊吉昨示警，日後萬一川普 威脅台灣，要將台灣納入899條款，嚴重性將遠遠超過301條款和對等關稅 ；此外，台灣正準備成立主權基金，定案前務必考量899條款。

施俊吉昨以「惡劣的899條款」為題在臉書撰文表示，川普的貿易戰已經從「對進口商品課稅」擴大到「對外資課稅」，這就表示原本的關稅戰升級到資本戰。又大又美法案若經參院投票通過便立法成功，屆時外國資金可能會大舉逃離美國，後果無須渲染亦知其嚴重性。

施俊吉羅列899條款五大重點，第一，課稅對象：外國的政府，如各國中央銀行、官方機構，如主權基金、日本農林中央金庫、退休 基金，如勞退基金、挪威退休基金、金融單位，如銀行、保險公司、公司企業，如台積電以及個人等。

第二，課稅範圍：外資在美的公司營利所得、個人所得；投資證券的資本利得與股利、投資公司債的利得與債息均涵蓋在內；至於投資美國公債的利得與配息原本免稅，將來是否應稅，目前尚不清楚。

第三，稅率：第一年5%，以後每年加5%，直到最高達20%後停止。第四，課稅條件：對美國實施不公平租稅的「歧視性外國」。例如將來對美國科技巨擘臉書、Google課徵數位稅的歐洲國家，以及實施「全球企業最低稅負制」的國家等。

最後是對台影響，施俊吉說，央行的外匯存底、壽險公司對美國金融資產的投資、美債ETF、含美股成分的股票型基金，公司行號及個人在美金融機構的存款將全部曝險。