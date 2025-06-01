新聞評論／觀美日韓言行 賴政府別騙人民誤判國際現實

南韓未來總統可能人選李在明對於若大陸侵台，是否協助台灣時，直言「等外星人入侵地球時會思考」。(美聯社)

美中關係在川普 總統上任後變幻莫測，日本首相石破茂說下半年要舉行中日韓三國領袖會談，南韓未來總統可能人選李在明對於若大陸侵台，是否協助台灣時，直言「等外星人入侵地球時會思考」。賴政府除了花重金買美軍購，還要宣傳一旦大陸侵台，會有四方友人來救的幻想？

川普開啟的關稅 戰不只造成全球動盪，翻來覆去的態度，不光影響全世界、也包括美國國內許多民眾，美國與中國的關稅談判，更受到各國高度關注，川普最近是否會與中共領導人習近平對話，兩國關係會有何變化，都是全球政商界關注焦點。

戰火四起之際，安倍 晉三遺孀安倍昭惠到莫斯科和俄羅斯總統普亭兩人會面與談話內容，不管俄國是否刻意拉攏日本，普亭提及曾與擔任首相時的安倍共舉行27次的領袖會談，可見與台灣許多政治人物友好的安倍夫婦，在外交上的手腕之靈活。

從日本首相石破茂最近在演說中表示，日、中、南韓三國推展「未來志向合作」，對區域的和平繁榮有很大意義，今年下半年會舉行三國領袖會談。

如今可能成為南韓未來領導人的李在明，在接受美國時代雜誌受訪時，被問到若中國大陸侵台，他是否會協助台灣時，更直接答稱，「等外星人入侵地球時，我會思考這個問題」。

川普擺明無意讓美國介入各國戰爭，根據路透報導，美國以中國大陸加大對台灣的施壓力道的理由，願意擴大對台軍售，路透更引述兩位官員的談話指稱，美方正施壓台灣在野黨人士，勿反對台灣政府將國防支出增至占總預算3%的作為。

從各方被視為友台國家領袖的言行，賴政府該好好思考，如何不讓台灣人民陷入戰爭風險，如何避免台灣民眾在川普引發的關稅戰中受重傷，才是當前最重要的事，別跟詐騙集團一樣，一再用話術讓民眾誤判國際現實。