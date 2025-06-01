新聞評論／觀美日韓言行 賴政府別騙人民誤判國際現實
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美中關係在川普總統上任後變幻莫測，日本首相石破茂說下半年要舉行中日韓三國領袖會談，南韓未來總統可能人選李在明對於若大陸侵台，是否協助台灣時，直言「等外星人入侵地球時會思考」。賴政府除了花重金買美軍購，還要宣傳一旦大陸侵台，會有四方友人來救的幻想？
川普開啟的關稅戰不只造成全球動盪，翻來覆去的態度，不光影響全世界、也包括美國國內許多民眾，美國與中國的關稅談判，更受到各國高度關注，川普最近是否會與中共領導人習近平對話，兩國關係會有何變化，都是全球政商界關注焦點。
戰火四起之際，安倍晉三遺孀安倍昭惠到莫斯科和俄羅斯總統普亭兩人會面與談話內容，不管俄國是否刻意拉攏日本，普亭提及曾與擔任首相時的安倍共舉行27次的領袖會談，可見與台灣許多政治人物友好的安倍夫婦，在外交上的手腕之靈活。
從日本首相石破茂最近在演說中表示，日、中、南韓三國推展「未來志向合作」，對區域的和平繁榮有很大意義，今年下半年會舉行三國領袖會談。
如今可能成為南韓未來領導人的李在明，在接受美國時代雜誌受訪時，被問到若中國大陸侵台，他是否會協助台灣時，更直接答稱，「等外星人入侵地球時，我會思考這個問題」。
川普擺明無意讓美國介入各國戰爭，根據路透報導，美國以中國大陸加大對台灣的施壓力道的理由，願意擴大對台軍售，路透更引述兩位官員的談話指稱，美方正施壓台灣在野黨人士，勿反對台灣政府將國防支出增至占總預算3%的作為。
從各方被視為友台國家領袖的言行，賴政府該好好思考，如何不讓台灣人民陷入戰爭風險，如何避免台灣民眾在川普引發的關稅戰中受重傷，才是當前最重要的事，別跟詐騙集團一樣，一再用話術讓民眾誤判國際現實。
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