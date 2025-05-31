外媒批台廢核 藍委：民進黨自斷手腳等人來打

國民黨立委陳菁徽。(本報資料照片)

針對國際媒體持續批評台灣廢核的決定，國民黨立委陳菁徽30日表示，之前質詢環境部長彭啓明才說因為國安應該考慮核能，但顯然賴政府說一套做一套，只會用中共危機牌來貼在野黨標籤，但其實根本沒真心把台灣的安全放在心上。

本報系聯合報報導，陳菁徽說，英國「金融時報」前幾天才警告，中國解放軍的實力已提升至可以「隨時從平時狀態轉換至戰時行動」的程度。在台方面臨包圍、封鎖隨時有可能發生的時候，卻把穩定的發電來源廢除，除了「自斷手腳等人來打」，實在想不出民進黨 為什麼這樣搞爛台灣。

陳菁徽呼籲，她已經多次在總質詢請求行政院長卓榮泰，聽聽美方建議台灣保留核能的聲音，可惜除了「都可以考慮」的場面話，民進黨非核的神主牌還是抱緊緊，不把台灣安危放心上。

陳菁徽感嘆，台灣可以準備的時間越來越短，每一次錯誤的決定成本都越來越大，不只美國在台協會（AI T）、甚至輝達執行長黃仁勳 也發話，難道他們都要被出征嗎？為了台灣的經濟、國安，請民進黨趕快懸崖勒馬。

另據台北中國時報報導，繼美國「國家利益」（The National Interest）雜誌日前批評台灣「自毀長城」後，美東時間29日，該刊再度刊登陳菁徽辦公室幕僚、律師孫廷禎投書評論，直指台灣能源政策錯誤已成為美國國防部署的戰略負擔，呼籲盡速修正。

文章指出，台灣宣布廢核不到一周，美國白宮即發布行政命令推動先進核能技術部署，用於支援AI與國安體系，兩者對比「極為諷刺」。孫廷禎批評，台灣地處戰略敏感區，卻選擇在局勢升高之際關閉核電，對外傳遞不重視國防的錯誤訊號。他警告，若電力持續不穩，恐削弱美軍介入能力，成為北京手中籌碼。

孫廷禎指出，美軍歷次兵推顯示「時間」是台海戰局關鍵變數，台灣若電網癱瘓，將衝擊美軍投射能力並提高作戰成本。他並直言，台灣可以準備的時間越來越少，每次錯誤決策的代價都更高。不只AIT，連輝達執行長黃仁勳都出面提醒，難道連他們也要被出征？呼籲民進黨政府為了台灣經濟與國安，應盡速懸崖勒馬。