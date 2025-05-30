新聞眼／大陸App全封了？ 美禁不了TikTok 邱垂正卻想管小紅書

針對小紅書是否為統戰工具，陸委會主委邱垂正29日表示這是首次有中國大陸學者把社群軟體與統一聯繫起來，使用這些社群軟體，恐怕都要提高警覺。（記者謝守真／攝影）

上海復旦大學中國研究院院長張維為一句話，惹得陸委會主委邱垂正不開心，於是嗆聲要規管「小紅書 」

張維為在武漢大學演講，答覆同學關於統一問題的提問時，說了一句：「隨小紅書等大陸社群平台受台灣年輕人喜愛，相信統一後治理台灣會比香港還容易。」

民進黨立委黃捷拿這題目質詢邱垂正，邱垂正或許被張維為的輕蔑口吻刺激了，馬上正色道，「這是首次有大陸學者把社群軟體與統一聯繫起來」，又說，對小紅書是否為統戰工具一直存有高度懷疑，有必要從法制面加以規管。

半個月前，他才將槍口對準針對歐陽娜娜等藝人，說已將一干會在特定時刻轉貼圖片、配合對岸宣傳的藝人列為行政查察對象，並將依具體事證依法處理。如今他又準備對付小紅書，可謂業務十分繁重。

小紅書今年初剛出盡鋒頭，一堆美國的TikTok 難民跑到小紅書避難，並發生了有史以來最大規模的美中大對帳。美國人發現，統計數據上自己的人均GDP確實是中國人民的六倍，但他們過得比牛還不如，得打三分工才能勉強糊口，且在美國醫療體制下，連看病都看不起；比起小紅書上的中國網友，他們覺得反自己倒是真正的窮人，甚至質疑他們被美國政府和媒體的長期洗腦宣傳給騙了。

不過川普政府並沒因此就怒責小紅書「統戰」了美國人，說必須封了小紅書，甚至這場TikTok難民湧入小紅書的網路事件，起因就在川普的前任拜登簽署TikTok非賣即禁的法案導致，再封小紅書，也只是逼美國網民流竄到另一個應用程式（App）罷了。

這說明一個極其淺顯卻不可忽視的道理：即令是全球最強大的政府，也禁絕不它的人民尋找真相的渴望。美國想禁TikTok的初衷，就是因為它傳播加薩走廊巴勒斯坦人民猶如種族滅絕般的非人待遇的真實景況，衝破主流媒體鋪下的天網與藩籬，讓美國年輕人紛紛走上街頭抗爭，從而激怒或嚇壞掌控美國政媒的猶太勢力所致。

殷鑑不遠，民進黨當然可以試一試，它的能力是否比美國政府更加強大，可以滴水不漏地禁絕掉小紅書、抖音，以及一切來自中國大陸的社群平台、網路應用；但即連世界霸主都已束手無策，川普只能一再延長TikTok的期限，台灣難道能有更加凌厲的手段？

邱垂正不妨端出他的狠手，把中國大陸App封個徹底，教一教山姆大叔到該怎麼「規管」網友，展現一下台灣確實是一個「棋手」的威風。

納粹 德國在上世紀30年代起直到二戰結束，曾系統性地禁絕或焚毀超過一億冊的書籍；在德國境內及其占領的歐洲土地上，對所有圖書館進行洗劫，只要是涉及猶太作家或相關著作，以及一切不符當時納粹思想的書籍，都予損毀或焚燒。

其中不論是共濟會、布爾什維克主義，甚至是費茲傑羅、海明威、傑斐遜、海倫凱勒、C.S.魯益師、托爾金、馬克吐溫或H·G·威爾斯，就連德國作家雷馬克描述一戰的小說及其改編電影「西線無戰事」，都是被禁的對象。

19世紀德國詩人海涅有一句名言：「焚書的地方，最終也會焚人。」這句話神奇預言一百年後納粹的罪行，焚書的納粹最終走上焚人的瘋狂。然而，納粹如今安在？

張維為只是一個喜歡夸夸其談的學者，他談起小紅書有助統一後的治理，小紅書怎地為了一句話就有罪了？邱垂正想封小紅書可以堂而皇之，拿張維為當藉口，豈不侮辱了台灣人的智商？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）