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新聞評論／標示「不要講台語」陸配開店遭網暴 台現集體獵巫病徵

聯合新聞網「重磅快評」
嘉義市有家豆乳雞攤門前寫著「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」遭部分網友不滿批評。（翻攝自Threads）
嘉義市有家豆乳雞攤門前寫著「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」遭部分網友不滿批評。（翻攝自Threads）

國台辦發言人陳斌華在28日的例行記者會上，略帶激動地說，「台灣社會真的病了！」

這是因為他對一名來自東北遼寧、為愛奔赴台灣、為了家庭與老婆生計而開了一家炸物店，只因語言不通在店前擺上「不好意思，老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」的提醒告示，就遭到網暴而被迫店休，感慨萬千。

他表示，對於遠赴千里之外為家人打拚的大陸配偶，難道不應多一點包容跟關愛嗎？台灣不是自誇最美的風景是人嗎？淳樸、善良、熱情、友好不是台灣社會的傳統美德嗎？接著就是這一句浩嘆：「台灣社會真的病了」。

但再接下來的評論才直指核心，他問：「何以至此？何人、何黨致之？萬望台灣各界同胞深思。」

這一大哉問的答案其實十分清楚。不是台灣人的人性墮落了，而是被民進黨挑弄、製造的仇恨，蒙蔽了原本該有的純摯人情。更深一層說，是民進黨豢養的網軍與各方側翼，不斷在網路空間與真實場景裡挑弄是非，將陸配這一群體當成可以任意凌遲與攻擊的對象，人為製造了歧視、排他的仇恨動員與嗜血、冷酷的殘虐性格。

從亞亞案開始，陸配群體突然變成典型的「替罪羔羊」，一切對中國大陸的不滿，陸配都成了全社會合法的洩憤對象。這一現象的背後，卻是賴清德政府公然以政策行為加以引導的。

陸委會及內政部對陸配套上了遠低於一般公民的言論尺度，並以此剝奪亞亞等三名陸配在台灣的居住權，間接暗示可以對這一群體肆意進行非法攻擊。接著，陸委會再以三個月繳交喪失原籍證明的行政手段，將這一群體放在可對其能否續留台灣恣意裁斷的刀俎上，牢牢抓住了可對陸配予取予求的生殺大權。

陸委會美其名可以延期或切結，但任何一位現實上已無法取得喪失原籍證明的陸配，都將惶惶不可終日，擔憂某一天就被驅逐出境，失去與孩子及配偶共同生活的天倫之樂。

這種法律上隨時可能被剝奪權利、形象上早已被妖魔與汙名化的弱勢羔羊群體，鼓舞了台灣社會特別是獨派群眾對其進行集體獵巫的行動，他們可能以醜化、栽贜或舉報這一族群中的個體，以達成某種復仇的快感。

與嘉義賣炸物陸配被網暴同時，一位劉姓陸配因在抖音直播一些中小學放學場景，目的是分享台灣的一些日常給大陸觀眾，卻被民進黨市議員向警方舉報而遭到約談並移送法辦，理由是違反兒少法、刑法秘密罪等。先不必細究這是否真正涉及違法，這一舉報本身就是對這一群體戴上了獨特的眼鏡，以麥卡錫式的想像無限擴大了它的危害作用。

當人們以恐懼的眼球看向世界，則每一張臉龐都是猙獰的。在集體獵巫情結下的陸配，個個都彷彿成了中共的第五縱隊隊員，而台灣的社會也將陷入無法自拔的歇斯底里。並且失去最後一絲理性，帶著自我走向滅亡。

民進黨 賴清德 麥卡錫

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