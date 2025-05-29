我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

台駭客攻擊、迫害陸配 陸稱將嚴懲通緝、終身追責

特派記者陳政錄／北京29日電
廣州公安局天河區分局日前公告稱，當地公司遭境外駭客組織網路攻擊，為台灣民進黨當局「豢養」的駭客組織所為；示意圖。（本報資料照片）
廣州公安局天河區分局日前公告稱，當地公司遭境外駭客組織網路攻擊，為台灣民進黨當局「豢養」的駭客組織所為；示意圖。（本報資料照片）

因應陸配、網路攻擊等議題，大陸國台辦發言人陳斌華昨在記者會上，表態要依法懲治三類人，包括台灣駭客，迫害大陸配偶、迫害台灣同胞的「台獨」打手、幫兇。他並強調大陸將堅決維護國安和企業人民合法正當權利，為在台陸配遮風擋雨。

就日前廣州公安局天河區分局公告稱，當地公司遭境外駭客組織網路攻擊，為台灣民進黨當局「豢養」的駭客組織所為，陳斌華表示，近年來在民進黨當局支持下，台灣資通電軍頻繁對大陸網路展開網攻竊密、台獨宣傳和系統破壞等活動，對大陸網路空間安全等造成干擾，性質極其惡劣。

他預告，下一步，大陸公安機關將堅決維護國家安全和企業人民合法正當權利，依法對上述人員公開通緝，並借助各類司法渠道堅決予以打擊。

此前，大陸曾於去年9月、今年3月，分別公布過台灣資通電軍共七名人員的個資，揚言將依「懲獨22條」終身追責。

另，就陸配未繳「喪失原籍證明」者可能遭註銷台灣戶籍，及有陸配在嘉義賣炸物，因貼出「不要講台語」標語惹議，和有陸配在台北市某國小外直播學童遭偵辦，跟網紅「館長」陳之漢日前宣布將到大陸探訪和直播，卻遭八炯（温子渝）質疑等議題，陳斌華再稱，大陸將依法懲治迫害大陸配偶、迫害台灣同胞的「台獨」打手、幫兇。

陳斌華說，民進黨要求陸配提供所謂「喪失原籍證明」是強人所難，煽動兩岸對抗對立，大陸將為（在台）陸配遮風擋雨，對於那些配合民進黨當局迫害大陸配偶、迫害台灣同胞的「台獨」打手、幫凶，「包括八炯」，大陸將依法追責、嚴懲不貸。

民進黨 駭客

上一則

新聞評論／標示「不要講台語」陸配開店遭網暴 台現集體獵巫病徵

下一則

看牙、接機 監委頻爆私用公務車 在野批中央輕放

延伸閱讀

中國稱嚴懲台獨打手 陸委會：恫嚇無助兩岸關係

中國稱嚴懲台獨打手 陸委會：恫嚇無助兩岸關係
大陸查境外網攻 譏台駭客組織手法三流但活躍度第一

大陸查境外網攻 譏台駭客組織手法三流但活躍度第一
陸配校園旁直播「疑拍到學生」遭告發送辦 法界叫屈

陸配校園旁直播「疑拍到學生」遭告發送辦 法界叫屈
陸配校園旁直播拍到小學生被送辦 法界叫屈

陸配校園旁直播拍到小學生被送辦 法界叫屈

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)

黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

2025-05-22 19:40
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃