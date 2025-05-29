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網紅館長擬赴陸直播 國台辦：只要遵紀守法 可像自己的家

記者陳政錄／北京29日電
網紅「館長」陳之漢日前表示自己將前往大陸探訪，引發討論。（資料照片）
網紅「館長」陳之漢日前表示自己將前往大陸探訪，引發討論。（資料照片）

網紅「館長」陳之漢日前宣布將赴中國大陸直播，但八炯（温子渝）也透過錄音指控館長去浙江義烏做跨境電商。大陸國台辦發言人陳斌華昨對此回應，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，相信此行一定順利順心，「只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣。」

陳斌華指大陸歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山，品嘗各地特色美食，體驗燦爛文化、先進科技和多彩生活，基於善意實事求是的向兩岸受眾分享自己的所見所聞，增進兩岸同胞彼此了解。

陳斌華說，相信這位網紅（指館長）此次大陸之行一定會順利順心，只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣輕輕鬆鬆。

他說，「大家會發現大陸是美好的、先進的、安全的，大陸同胞是善良的、熱情的、親切的，只要來過一次，一定還想再來。」

日前，館長宣布要前往大陸探訪，強調自己不收錢，也沒有政治目的，並稱會全程直播，但八炯後續公布一段錄音，稱他的線人與浙江中共統戰部官員的聊天內容中，陸方主動提到館長與到義烏做跨境電商有關。不過，館長隨後也反駁，自己連台胞證都還沒辦好，竟然就有中共官員出來講話，「每次說了都翻車你還信」。

中共 電商

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