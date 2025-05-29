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賴清德兩岸併購說 國台辦：兩基礎下可協商

記者陳政錄／北京29日電
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大陸國台辦發言人陳斌華28日在記者會上，對於賴清德就職周年的講話、受媒體訪問發言，及以公司併購比喻兩岸等內容做出回應。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華28日在記者會上，對於賴清德就職周年的講話、受媒體訪問發言，及以公司併購比喻兩岸等內容做出回應。（記者陳政錄／攝影）

對於賴清德總統就職周年的講話、受媒體訪問發言，及以公司併購比喻兩岸，大陸國台辦發言人陳斌華28日回應說，在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，大陸願意和台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一問題廣泛交換意見，展開深入協商。

陳斌華28日主持國台辦例行記者會，他一開始就回應賴近期的講話和後續發展，表示「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這是台灣任何人、任何政黨都無法迴避、無法否認的客觀事實。」

陳斌華稱，只要堅持「九二共識」，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸雙方就能展開對話、平等協商。否認「九二共識」，背離「一個中國原則」，圖謀「台獨」分裂，兩岸雙方對話協商就無從談起。

他說，「賴清德當局」所謂的「對等尊嚴」如果等同於所謂的「兩國論」，那就是企圖改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，是在為兩岸對話協商製造障礙，只會破壞台海和平穩定。

陳斌華還就有民調顯示，賴上任一年來，五成三台灣民眾不滿意施政表現回應表示，賴上台以來頑固堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染大陸威脅，挑動兩岸對立對抗，面對美國課徵高關稅坐實進一步「賣台專業戶」。他認為，賴嚴重悖離台灣主流民意，民調結果充分表達了台灣社會各界對他的強烈不滿。

至於賴清德的兩岸併購說，陳斌華表示，完成國家統一，是同胞夙願、民族大義。在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，大陸願意和台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一問題廣泛交換意見，展開深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程。

在記者會後段，對於媒體關切國台辦如何看待賴清德就職周年講話必談兩岸，強調台美合作，陳斌華重申，5月20日當天國台辦已發表評論，表明立場和態度，「不管台灣地區領導人講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。」

賴清德 民調 關稅

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