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國台辦：美國一些人持續鼓譟「讓台灣拖住大陸」

記者陳政錄／北京28日電
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美中台局勢牽動台灣海峽的和平。（美聯社）
美中台局勢牽動台灣海峽的和平。（美聯社）

中國國台辦今天上午舉行例行記者會，發言人陳斌華就美方涉台發言和台美合作議題做出回應，他除了喊話美方應恪守一中，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，抨擊美國所作所為是要把台灣同胞當砲灰外，也指控美方一些人持續鼓譟「讓台灣拖住大陸」，是為干涉台灣問題找藉口。

對於美國國務卿魯比歐說，建構嚇阻中國侵台先從台灣自衛能力開始，和美軍印太司令部司令帕帕羅稱，已有計畫嚇阻、制止中國對台軍事入侵等，陳斌華做出上述回應。

陳斌華說，美方一些人居心叵測，不斷炒作止中國「軍事威脅」，持續鼓譟「讓台灣拖住大陸」，渲染台海戰爭氛圍，不過是在為干涉台灣問題找藉口，為美國軍工複合體斂財。事實一再證明，美國始終以「美國利益優先」，他們的所作所為是在「害台」、「毀台」，是要把台灣同胞當砲灰。

他說，「台灣是中國的台灣，我們絕不允許任何勢力把寶島變成『地獄』」。美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，停止在台海拱火澆油。

記者會上，陳斌華還提到，近期有愈來愈多的外國專家學者公開發聲，對賴清德「台獨」分裂挑釁行徑威脅台海地區和平穩定表達擔憂和批評。

陳斌華稱，「對於這些理性的聲音，我們表示讚賞」，也希望更多有識之士認識到當前台海形勢複雜嚴峻的根本原因，是民進黨當局拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。

陳斌華說，「任何人都不要低估中國人民、中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。民進黨當局企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」、「備戰護獨」，痴心妄想，不自量力，只會自取滅亡。

至於台灣行政院秘書長龔明鑫日前率團參加「選擇美國投資高峰會」，談及台商供應鏈移美等，陳斌華抨擊，這再次證明「賴清德當局奴顏婢膝」、「媚美賣台」已經毫無底線，稱結果必然是美方得寸進尺，台灣被吃乾榨盡。

賴清德 民進黨 供應鏈

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