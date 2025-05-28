陸橡皮艇偷渡客來自15省 管碧玲：不排除有系統性操作

海委會主委管碧玲。（本報資料照片）

近期不斷有中國大陸人士偷渡事件，海洋委員會主委管碧玲指出，海巡署會以最嚴格標準檢視自己，不過檢視過去27案，偷渡客 所在省多達15省，甚至有多位是內陸，偷渡客的說法及其配備也都相當模組化，不排除有系統性操作，這都是在兩岸灰色地帶所要做的防範措施。

繼520出現大陸偷渡客後，金門海巡隊日前再度攔截一起陸籍男子意圖偷渡並登陸大膽島；近期又有大陸網紅於社群平台發布影片，聲稱自己從大陸開橡皮艇抵達桃園大園，引發討論。大陸偷渡事件近年不斷，也讓外界質疑是否為中共 有意特別的操作，侵擾台灣。

管碧玲今於立法院接受媒體聯訪時說明，相關案件還是由檢察官指揮辦案，因偵查不公開，不便公開說明；海巡署正行政調查之中，會用最嚴格標準檢視一切，包含過程當中有無疏失，怎麼再更加精進等。

管碧玲指出，以過去27案來講，總共分布來源多達15個省，甚至非常內陸的省也一個省來一位，這一種分布很難用政治、經濟、社會等條件造成的偷渡來理解，偷渡者的說法、人的配備都相當模組化，所以也不排除有系統性操作，但這一切都是在兩岸灰色地帶事件當中所要做的防範措施。