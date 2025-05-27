川普國際生政策 台教部：哈佛台生若受影響可辦留學貸款

圖為哈佛大學校園內的建築。(新華社)

川普政府近期凍結對哈佛大學 補助及撤銷其招收外國學生權利。不少台灣留學生感到焦慮，教育部 建議「稍安勿躁」，靜待校方應變措施，日常生計若受影響可申請留學貸款。

川普政府撤銷哈佛大學（Harvard University）招收國際學生權利，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在發給哈佛大學信中表示，哈佛大學的學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證被撤銷，立即生效。

川普政府也凍結對哈佛大學的補助，目前就讀哈佛的台灣學生李典璋接受中央社記者電訪表示，有些實驗室因經費被凍結，教授手邊雖然還有一些經費可支應，但也無法確定能支付薪資到什麼時候，讓一些研究員相當緊張。

李典璋提到，一些錄取哈佛的學生，獎學金被暫停，已產生實質的財務影響。即便獎學金、助教費之後可能恢復，但對學生來說，每天食衣住行都需要錢，急需應急紓困。

對此，教育部向中央社記者指出，符合資格的留學生（家庭年收入新台幣200萬元以下、或是家中有2人以上留學等），可向國內7家銀行申請留學貸款，細節可參考國際及兩岸教育司的「留學貸款專區」。

根據「教育部補助留學生就學貸款辦法」，修讀碩士學位，留學貸款總額度為120萬元；修讀博士學位，總額度為240算元。

另外，也有就讀哈佛的台灣學生向中央社記者指出，暑假即將到來，不知道能不能離境（指離開美國），擔心一旦離開就可能回不了美國，學業難以延續。

駐波士頓台北經濟文化辦事處教育組指出，目前哈佛大學已循司法途徑提起訴訟，法官已裁定暫停招收國際學生的禁令，建議學生「稍安勿躁」，靜待校方進一步回應與通知。

教育部表示，如果最終確認仍維持禁令，留學生決定返台，屆時可視哈佛大學是否提供應變措施（例如遠距教學），或與哈佛大學簽訂MOU（合作備忘錄）的國內大學透過學分採認等機制完成學業。

教育部高教司長廖高賢今天接受媒體聯訪表示，目前還沒有台籍生被學校要求離開哈佛，只有提出相關諮詢。

廖高賢指出，學生如果打算先返台，不涉及學位的銜接學習，可依照自身的專業領域、資源條件、居住鄰近等，直接向大專校院申請課程旁聽、隨班附讀，教育部也將協調各大學，提供相關學分證明文件。

他表示，近期已在盤點國內各校與哈佛大學簽訂合作的情形，並請各校研議與哈佛辦理雙聯學制合作，協助學生返台後仍能以雙聯學位的方式就學及取得學位。