陸軍事雜誌曝最佳犯台時機 稱打擊40關鍵設施可不戰而勝

大陸軍事雜誌「艦船知識」稱，「夏季颱風來臨前的上班日下午」是攻台最佳時機；圖為颱風天示意圖。(本報資料照片)

南華早報引述中國大陸軍事雜誌「艦船知識」指出，北京可透過精準打擊台灣30至40個「超級關鍵」的基礎設施節點，引發電力、水源、交通與網路系統連鎖崩潰，以癱瘓全島達到不戰而勝的目標，文中甚至推算能發揮最大犯台成效的時機，是「夏季颱風來臨前的上班日下午」。

5月號「艦船知識」一篇文章提出，中國可透過精確打擊台灣30至40個「超級關鍵」的基礎設施節點，造成電力、水源、交通與網路等系統的連鎖崩潰，快速癱瘓全島，達成「不戰而勝」的戰略目標。文中主張，這種「城市崩潰戰」戰術能以最低軍事代價達到最大效果，符合孫子兵法所述的「上兵伐謀」。

文章指出，台灣是一個高度依賴進口能源與物資的島嶼，且經常面臨地震 與颱風等天然災害威脅，具備高度互聯但脆弱的基礎設施網絡，因此成為這類戰術的「完美目標」。

根據文章，台灣電力系統是整體基礎設施的核心，其中78%電力來自熱力發電，核能占11%，燃料有高達98%仰賴進口。台灣的關鍵基礎設施節點包括15處電力設施與10個通訊站，其餘則為交通與供水系統，其中60%集中於台灣北部，對戰略打擊而言具有地理與效益優勢。

文章模擬指出，若對3座主要變電站同時發動攻擊，有99.7%的機率將導致北台灣全面停電。若攻擊時間抓得恰當，其他系統的崩潰速度可能加快40%。屆時恐造成電力與供水中斷數日、交通停擺、通訊與網路癱瘓、醫療服務延遲與糧食短缺等社會性全面癱瘓。

作者指出，可根據季節與日常時間推算出最大成效時機，其中颱風或選舉等社會事件也屬於特殊時機。文章總結，發動攻擊的最佳時間是「夏季颱風來臨前的上班日下午」，特別是在氣象警報發布與颱風登陸之間的時間窗口。

可能採取的攻擊方式包括但不限於：以精準導引武器打擊實體設施、進行網路攻擊癱瘓控制系統，以及使用電磁脈衝（EMP）武器干擾電子設備；還可透過特種作戰部隊實施定點破壞，甚至製造「偽裝成自然災害」的攻擊，例如人為引發山崩以摧毀重要電力線路。

南華早報提到，目前尚不清楚這篇文章是否代表北京的官方立場，但類似戰術已在解放軍 4月演習中有所呈現，當時解放軍在接近台灣的大規模演訓中，模擬打擊一座類似台灣最大液化天然氣 接收站的目標。