學者：美將以「關稅泡泡」模式 迫經貿盟友達抗中目標

中華經濟研究院第一研究所專任助研究員王國臣26日指出，美國總統處普政府很可能透過「關稅泡泡」的模式，迫使經貿夥伴達成一致抗中行動。（記者謝守真／攝影）

針對美中經貿衝突與中國大陸經濟前瞻，台灣中華經濟研究院第一研究所專任助研究員王國臣26日指出，美國總統川 普政府很可能透過「關稅 泡泡」的模式，迫使經貿夥伴達成一致抗中行動。

政大東亞研究所26日下午舉辦「美中經貿衝突與中國經濟前瞻」專題演講。王國臣在會上首先談及趨勢稱，許多人在討論美中關係時都認為兩者衝突難以化解。他稱，美國民眾對中國大陸的好感度不斷衰退，可說反中已成美國共識，同時，這也在某種程度上掣肘川普 的意志與選擇，不論川普是否有民主價值。美國對中國大陸經貿管控，已逐步形成跨部會體系。

至於談到美中經貿談判問題，王國臣認為，「美國要的中國其實給不起」，中國大陸答應的，美國也不相信。美國要求的公平貿易與開放市場，事實上直指中共政權問題。其中，川普說要開放市場，實際上指的是要北京當局垮掉，回到三權分立的民主國家狀態，否則之後北京當局還是會有很多的「潛規則」存在，所以這樣的情況是不太容易改變的。

王國臣再指，美中經貿談判陷於僵局，預期雙方將持續展延關稅豁免期，美國正運用對貿易伙伴的關稅談判，持續磋商，直至形成「關稅泡泡」行程，迫使經貿盟友達成一致抗中行動。他解釋，川普的作為並非關稅同盟，「關稅同盟意思是我對你美國0%，但美國對我也是0%關稅」。川普現在的做法，顯示盟友對美國是0%關稅，美國對它們則有10%基本關稅。

王國臣從目前各國談判狀況推測研判，在川普「關稅泡泡」裡，基本上都是10%到50%中間，應該不會超過30%。至於泡泡之外的，也就是50%。他指，川普透露6月以後要對歐盟課50%，同時，美國先前對採購委內瑞拉石油 的國家課徵25%關稅。就此判斷，接下來美國可能也會要求盟友跟其進對中國大陸的關稅，並加強對陸企洗產地的查緝等。

王國臣指出，就我的觀點而言，其他國家下階段將面臨「討厭川普的關稅」，「但也很討厭中國大陸的倒貨、傾銷」，如此的左右為難局面中，「這兩個都是傷害我（美中以外的其他國家）的經濟」。

至於中國大陸的因應作為，王國臣則說，北京持續運用新型舉國體制，集中全國人力、物力與財力攻克尖端技術，用以突破美國的圍堵封鎖。不過，從數據上來看，中國大陸高技術產品出口占比，卻由2018年4月的30.2%，降至2025年4月的24.3%。另，在外商出口占比方面，同期也走低15.3個百分點。

王國臣認為，中國大陸目前仍面臨研發成本高於商轉價值，「能不能商轉，怎麼賣到市場上是個問題」。整體來看，高科技產品的出口從三成降到兩成，這可能受到美國的打壓是一個問題，中國大陸自身若出口擴張又沒實力因此下降。同時，出口高度仍依賴外商的困境。此外，大陸還墜入科技債務陷阱，因而排擠企業投資，使其賺不到錢，且也削減消費的意願。