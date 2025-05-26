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紐時：委內瑞拉無證移民自我遣返路途危險

台移民署官網建置新功能 陸配可查詢是否繳過除籍證明

記者廖士鋒／即時報導
陸委會26日宣布陸配可至移民署官網專區查詢是否有繳交過喪失原籍證明。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會26日宣布陸配可至移民署官網專區查詢是否有繳交過喪失原籍證明。（記者廖士鋒／攝影）

台灣政府清查陸配與二代除籍證明，又有了新措施，移民署官網已經在先前建置的專區中開放「喪失原籍註記查詢」功能，民眾可透過該功能查詢繳附喪失原籍證明的狀態。

陸委會26日發布新聞稿宣告上述新措施。陸委會指出，關於近期原籍大陸人士補繳喪失原籍證明一事，該會及相關機關接獲不少民眾陳詢反映，因年代久遠，不確定自身是否已繳附經公（驗）證完成之喪失原籍證明而擔憂；內政部移民署全球資訊網已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，項下並開放「喪失原籍註記查詢」功能，民眾若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可透過該功能查詢繳附喪失原籍證明的狀態，歡迎多加利用該署網站相關資源。

陸委會提醒，主管機關移民署自4月21日起受理本次補繳作業，期限即將於本年6月30日截止，呼籲接獲通知的民眾，儘速補繳或提出申請，若是遭遇其他實際困難，也請立即向移民署反映，亦可洽該會或海基會提供必要之協助；「切勿抱持消極觀望之態度，以免影響自身之身分權益」。

近期共約1.2萬名在台定居的陸配與陸配二代收到移民署通知書要求補繳喪失原籍證明，由於起初政策相當嚴苛，加上突如其來的陳年舊案（主要是2004年前來台的陸配與陸配二代），導致不少民怨，其後陸委會4月中旬分別宣布兩波解套措施，新增年幼來台、重大傷病等共6大類人士可以「具結」、以及懷孕、照顧家人等3大類人士則可「延後」辦理。陸委會與海基會不久後在5月2日舉辦母親節關懷陸配活動，強調陸委會永遠是陸配的「後盾」。

而在立法院內政委員會21日會議上，立法委員麥玉珍質疑，陸配很多都擔心，不知道政府什麼時候又會再「清算」，陸委會主委邱垂正指出，不同意「清算」這種說法，他也表示，累計有1,192人因具有兩岸雙重戶籍，被註銷我方戶籍。

邱垂正當時提到，這次清查的2004年修法前赴台的陸配，目前已有1,784人繳附喪失原籍證明，而申請具結者，從4月21日到5月20日共有880人、申請延後赴陸有352人、申請各種疑難雜症的有485人。

海基會副秘書長黎寶文則在23日指出，從4月1日到5月22日，所有申請驗證在台灣定居的大陸戶籍公證書的驗證資料有3,745件，申請補發公證書有119件，總共3,864件，這一數字與去年同期相比，增加超過4倍。

移民 母親節 內政部

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