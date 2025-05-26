台陸委會主委：從未委託任何人傳話 兩岸無密室政治更無密使

陸委會主委邱垂正（右）26日在廣播節目中重申，兩岸沒有密室政治，更沒有密使。（取材自POP RADIO）

台灣陸委會主委邱垂正26日在上廣播節目時指出，對於澳門大學生赴台看演唱會時展示五星旗的行為，移民署已有掌握予以告誡，並給予註記，未來再申請入境時將受影響。他表示，台灣歡迎港澳人士來台觀光、看演唱會，但公然違反台灣規定，挑釁法律，讓台灣人民反感，非常不合適。陸委會尊重有關部門的處分。

針對有大陸父子坐橡皮艇在觀音登陸和網紅「山東凱哥」到台灣插旗，邱垂正表示，搭上橡皮艇來台的，都是違法偷渡。根據台灣兩岸條例第十條規定，中國大陸人民非經台灣主管機關許可不得進入台灣，在入出國移民法也有很清楚的規定。若非法入境 ，會判五年以下的有期徒刑，並加上50萬元台幣的罰金。若被海巡處查獲，將移送地檢署偵辦。

他表示，這些人有些是來刺探台灣海防，有些是刺探國安虛實，還有些是網紅想蹭流量，但不管什麼原因，只要是非法入境的行為，有關機關都必然查處。

對於海基會董事長吳豊山日前表示，兩岸一直保有傳話管道，如台商、學者、前官員三者。邱垂正表示，「兩岸沒有密室政治，沒有密使，陸委會從未正式委託上述三者任何人，有傳話的功能或給予正式傳話任務。吳只是在描述客觀事實，希望兩岸官方能正常對話，但大陸始終要一中原則的九二共識為前提，要消滅中華民國 ，把台灣當中華人民共和國的一部分，這是台灣不會接受的。他同時坦承，目前兩岸正常對話是困難的。」

邱垂正解釋，就台方而言，各種聯繫管道仍在維繫。可分三層次：首先是陸委會與國台辦以及海基會與海協會。海基會和海協會的聯繫一直在做，僅2023年台灣就傳了3179封傳真給大陸，雖然對方已讀不回，但台方認為該做的就照做。至於陸委會對國台辦，「陸委會也用既有方式與國台辦聯繫」。

目前兩岸仍有26項協議在執行，兩岸還是在互通有無，這是第二個層次；第三個層次，即兩岸間熱心人士很多，包括學者專家，媒體工作者，各個公協會社團負責人，他們往來兩岸都會向台方提供資訊。所謂「傳話管道暢通，應該是指指這個部分」，政府也很感謝他們，讓兩岸能避免誤解誤判，還可以和平穩定地發展。

至於陸配繳回除籍證明部分，邱垂正表示，之前宣布還有8,000位尚未繳回，但他相信最後繳回的會更多，絕大多數陸配一定能保留台灣身分。

針對大陸將於6月舉辦海峽論壇，陸委會從過去的「不樂見」改成「不建議」，是否更為嚴厲，態度更為強硬？邱垂正表示，海峽論壇的本質是中共 對台大型統戰平台，用來展現對台統戰成果。盡管大陸每次宣稱參加海峽論壇的人數很多，常號稱有萬人參加，但他覺得大部分都是在中國大陸的台商或是台生被動員去的，從台灣直接前往參加的感覺越來越少。

鑒於海峽論壇是為了中共對台統戰，邱垂正表示，政府會嚴格限制地方政府和社團與對岸合作辦論壇，一經查獲會立刻依法處理。

對有台灣演藝人員赴中國大陸發展，邱垂正表示，政府對台灣演藝人員上央視春晚或表演都是尊重的，這屬於言論自由。但若轉發威嚇台灣的文章，這在台灣社會會被關注，也會引起很大的反感，「其實我們也不樂見」，畢竟台灣藝人今天有那麼大的知名度或影響力，都是台灣這塊土地培養和支持的。

他說，藝人附和大陸對台軍演威嚇台灣人民最近確實有變本加厲的趨勢，比如大陸外長王毅剛講完「台灣在聯合國的名稱就是中國台灣省」，很多藝人就同一時間轉播。這種支持中共對台武統的言論、矮化台灣的言論、消滅中華民國主權的言論，必然會引起國人高度的反感。