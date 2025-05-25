白宮國安會改組、黃之瀚被調離 「知台派」勢力減弱

被調離白宮副國安顧問職務的黃之瀚，近年涉台言論聚焦台灣自衛決心。（本報資料照片）

美國白宮 國家安全會議上百名官員23日突然被解雇或調職，一向支持台灣的黃之瀚被調離副國安顧問職務；曾駐台的國安會亞洲事務資深主任簡以榮留任，但他的中國事務幕僚等所有團隊成員都遭解雇。這次改組，恐讓美國安會「知台派」勢力減弱。

美國總統川普 本月1日宣布時任國安顧問沃茲解職，改由國務卿魯比歐 兼任。知情人士說，魯比歐其後提出改造國安會構想，擬大幅縮小規模並改變運作方式，從提供總統諮詢建議，轉為執行總統命令。

白宮證實這波裁員，並說已任命兩名新任副國安顧問，即曾任副總統范斯國安顧問的貝克，以及川普政策顧問賈布里爾。

華盛頓郵報報導，曾任沃茲副手的黃之瀚已調職；白宮通訊主任張振熙說，黃之瀚是有價值、受敬重的團隊成員，「我們期待黃之瀚無論後續選擇從事什麼，都繼續是重要盟友」。

川普4月傳出在白宮會晤極右翼人士盧默，當時盧默提出「不忠者」名單，至少6名國安會官員會後被拔。盧默認為，許多白宮幕僚太鷹派、喜好對外用兵，違背川普「美國優先」外交政策。

沃茲、黃之瀚和簡以榮都被視為對中鷹派。金融時報報導，盧默參與說服川普開除沃茲，也批評黃之瀚，還敦促川普開除簡以榮。

黃之瀚是廣東移民之子，哈佛大學法學博士，妻子為台裔二代，川普第一任期曾任國務院東亞與太平洋事務局副助卿，2018年訪台，恰逢川普簽署「台灣旅行法」後。他訪台時說，美台關係並非交易，而是深植於雙邊共同的長久價值，美國一直是台灣最緊密朋友和夥伴。

黃之瀚近年涉台言論聚焦台灣自衛決心，2021年在史丹福大學研討會說，「孤立的台灣更容易成為中國戰略規畫者的箭靶」。他也強調，台灣自衛及因應可能突發事件的決心，應比美國防衛台灣的決心還堅定。

簡以榮則在川普第一任期擔任過國安會主管台灣、中國與蒙古事務的主任，2014至2017年曾派駐美國在台協會（AIT）。去年6月，他與前副國安顧問博明來台發表合著新書「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」，兩人也拜會賴清德總統。

簡以榮支持不對稱戰略，數次強調台灣須有自衛決心。他去年底曾向美國有線電視新聞網（CNN）說，川普說要台灣支付更多軍費，顯示台灣應像川普第一任期時一樣，大幅提高對美國武器和訓練的支出，「美台國安利益大幅度重疊，但美國不能比台灣自己更想幫台灣」。

美聯社報導，川普處理美國若干最具挑戰性的問題時，面對敵手已更傾向外交手段，克制軍事行動；沃茲對伊朗及美國對台政策等中國事務的鷹派措辭，似乎和川普漸行漸遠。

沃茲離任後，川普政府官員曾暗示國安會很快將大幅縮編。川普第一任期的國安會幕僚長葛瑞本月稍早受訪說，國安會功能不是智庫或影子內閣，而是協調、落實各部會工作以確保總統決策落實。