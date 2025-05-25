未受邀參與世衛大會 賴清德：台灣不會放棄

賴清德總統。（本報資料照片）

美國總統川普在就職當天簽署行政命令，退出世界衛生組織（ＷＨＯ）。賴清德 總統昨接見「世衛 行動團」時表示，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會（ＷＨＡ），都是台灣人民不變的理念；固然今年無法加入，但不會因此放棄，也不會因為沒有預算或因美國沒有加入而離開。

賴總統昨接見衛福部長邱泰源率領的世衛行動團，賴總統表示，很遺憾台灣今年仍未受邀參與世界衛生大會，加上經費被刪了一大筆，「但這並沒有改變我們爭取台灣健康人權的決心」。

賴總統說，此次世衛行動團在日內瓦舉辦超過40場的雙邊會談、國際論壇及國際記者會等，也首次與日內瓦大學醫院及國際醫院聯盟簽署合作備忘錄，充分展現台灣爭取加入世界衛生組織的決心。

賴總統提到，世界衛生組織特別強調「不遺漏任何一個人」，但是很可惜，卻遺漏了台灣2300萬人。賴總統說，不僅邦交國替我國發聲，今年ＷＨＡ共有26個會員國及觀察員身分的歐盟 代表，也直接或間接公開表明對台灣的支持，非常感謝。

賴總統強調，為了台灣2300萬人的健康人權，以及全世界更好的健康福祉，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，「都是我們不變的理念」。