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台軍公教人員具結無大陸證件 逾99%完成

記者廖士鋒／台北25日電
陸委會主委邱垂正日前指出，目前累計1192人因具有兩岸雙重戶籍，被註銷台方戶籍。（圖／陸委會提供）
陸委會主委邱垂正日前指出，目前累計1192人因具有兩岸雙重戶籍，被註銷台方戶籍。（圖／陸委會提供）

政府清查軍公教人員持有中國大陸證件，陸委會指出第一波已經有37萬1203人完成具結，對於日前媒體報導，有教師半年被要求具結高達7次之多，陸委會則強調每人只需具結一次。

陸委會昨天表示，本次專案清查結果，以軍公教核心人員為優先對象，包括總統府、五院等52個重要行政機關、國防部所屬以及全國209所各級公立學校兼任行政職人員等，計37萬1203人完成具結，完成率高達99.87%，「絕大多數同仁均配合國家法令與政策進行清查工作」。

針對媒體報導教師半年具結七次，陸委會澄清「明顯與事實不符」。據指出，我國公務體系龐大，在同一機關內還存在人事、主計、政風、教育等各種不同體系人員。「各用人體系以行政指導方式函轉要求落實，實屬必然」。但政府自始確立即「每人只需具結一次，不用重複具結」。

政府要求軍公教具結的內容，包含未在大陸領護照與設戶籍、領身分證、定居證或居住證。其中領取大陸護照、身分證均屬違法，但定居證、居住證並未有法律明定，而陸委會4月中旬已以令釋界定領取大陸定居證等同設有戶籍，惟大陸國台辦4月底則指「台胞持有定居證不等於已取得大陸戶籍」。

另，移民署先前寄發1.2萬分通知書給陸配與陸配二代要求補繳除籍證明，海基會副秘書長黎寶文23日表示，4月1日至5月22日，申請驗證在台灣定居的大陸戶籍公證書的資料有3745件，申請補發公證書119件，共3864件，較去年同期增加逾4倍。

陸委會主委邱垂正日前指出，目前累計1192人因具有兩岸雙重戶籍，被註銷台方戶籍，這次清查的陸配已有1784人繳附除籍證明，申請具結者至5月20日共有880人、申請延後赴陸有352人、各種疑難雜症申請有485人。

護照 國防部 移民

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