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兩岸觀策／台海氣氛和緩 美中互動是關鍵

記者 羅印冲
賴清德總統五二○就職周年演說罕見未提兩岸，台海情勢暫未升溫，美中關係的轉向是造成改變的真正力量。(記者潘俊宏／攝影)
賴清德總統五二○就職周年演說罕見未提兩岸，台海情勢暫未升溫，美中關係的轉向是造成改變的真正力量。(記者潘俊宏／攝影)

賴清德總統五二○就職周年演說罕見未提兩岸，這不像他的抗中本色，但他打安全牌，加上五二○前連串的出奇言論，使北京也摸不清楚他的意圖。台海情勢暫未升溫，但兩岸關係緩和的契機稍縱即逝。而事實上，美中關係的轉向才是造成改變的真正力量。

賴總統身為中華民國國家元首，就職周年演說是一次重要政策宣示，兩岸政策又是總統職權重中之重，不談兩岸必然是內外因素造成，讓他不得不打安全牌。其實，這些變化在五二○前就開始，賴總統透過多次訪問，澄清兩岸言論，包括聲稱將中國定位為境外敵對勢力是「不得已」；「脫中入北」是學者看法，他的政策強調布局全球，當然包括對岸；甚至還提出「併購說」，要陸方先提出條件等等。

賴總統在向北京傳遞政治訊號嗎？北京又是如何回應？五二○當晚，國台辦發出聲明，對照此前大陸官方回應賴總統談話往往「點名」批判，語氣最重如中共外辦主任王毅直批「賴清德之流」都說出口，但當晚聲明是以「台灣地區領導人」代稱，調門有所降低，回到了一年前對賴總統就任談話時的稱謂。陸委會回應國台辦時，特別點了一句「呼籲陸方認真傾聽我方釋出的善意」。此外，中共在五二○前後並未發布針對性的對台軍演。

台海情勢得到一定控制，與美中互動有重要關係。美中關稅戰暫緩以來，雙方啟動磋商機制，可隨時表達己方的關切。中美外交高層官員也恢復密集溝通，包括王毅在北京會見美國亞洲協會會長康京和，大陸副外長馬朝旭會見美國新任駐北京大使龐德偉，並與美國常務副國務卿藍道通話。

從北京立場看，美中關係繞不過台灣問題，無論是前述中美高官的溝通，或者今年內可能實現的川習二次通話甚至是川習會，台灣問題始終是北京對美關係的頭號關切。川普在中美日內瓦會談後提到有利於「統一與和平」，儘管國務院澄清，川普談的是美中經貿關係，但回看今年一月，習近平在與川普通話時特別強調，「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇」，顯示台灣問題不可能切割於中美談判外。

賴總統的「併購說」在美中關係轉向的重要背景下拋出，但是這個說法又離他長期以來的政治主張過於跳躍，一位綠營前海陸高官以「賴總統也曾提出希望與習近平共進晚餐」為例，認為賴的兩岸思路並未改變。另一位政府高層也認為，賴總統只是用商業交易來比喻兩岸在尋求「合作」前，不應先設有前提，但也坦言，總統這樣的比喻容易造成誤解。

無論如何，台海情勢未因五二○因素進一步升高，應是兩岸當局和人民所樂見，但這離兩岸關係緩和、融冰仍有相當距離，一旦賴政府又因催動大罷免而高舉抗中旗幟、阻礙兩岸正常交流活動，又或中共動輒升高武力威脅恫嚇，再挖我邦交國等等，台海短暫的喘息機會也將迅速消逝。

中共 川普 王毅

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