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陸男套泳圈闖金門大膽島 遭海巡活逮

台灣新聞組／金門24日電
金門海巡隊23日上午再度攔截一起陸籍男子意圖偷渡登陸大膽島，全案依入出國及移民法移送地檢署。(圖／金門海巡隊提供)
金門海巡隊23日上午再度攔截一起陸籍男子意圖偷渡登陸大膽島，全案依入出國及移民法移送地檢署。(圖／金門海巡隊提供)

繼日前查獲兩名大陸偷渡客，金門海巡隊昨再攔截一起陸籍男子僅套游泳圈，以泅泳方式企圖偷渡大膽島，被即時逮捕，該男被押返料羅港調查，海巡署強調，頻繁發生偷渡事件恐非單一行為，不排除其背後具有政治動機。

本報系聯合報報導，大陸籍39歲閻姓男子攜套游泳圈泅泳，企圖偷渡登陸大膽島，昨被金馬澎分署第12巡防區所屬第九（金門）海巡隊PP-10083艇發現並逮捕，即時將該男押返料羅港調查，全案報請金門地檢署指揮偵辦，依入出國及移民法第74條、兩岸條例第10條及要塞堡壘地帶法第10條等規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

金門海巡隊表示，金門大膽島距離中國廈門僅2.38浬（約4.4公里），位置敏感、反應時間短，面對中國持續進行的「灰帶」襲擾行動，海巡署強調，已整合岸海監控能量，強化對海上小型目標及海警船動態的偵蒐與應對能力，包括本月20日也曾有兩名陸籍人士以保麗龍浮板試圖偷渡至二膽島，皆在第一時間遭攔截。

海巡署強調，頻繁發生的偷渡事件恐非單一行為，疑似中共運用低成本「認知作戰」手法擾亂台灣民心士氣，海巡單位不排除其背後具有政治動機。面對持續升高的對岸灰色地帶挑釁，台灣將強化岸海勤務及科技偵蒐系統建設，以守護國土安全與區域穩定。

中國時報報導，近日除了台灣本島的桃園大園海域連續遭到平潭宋姓父子、「山東凱哥」成功突破上岸，金門地區也頻傳偷渡案件。當地居民指出，金門位處前線，與廈門僅一水之隔，游泳能力好的人，套個游泳圈就能泳渡金廈海域，偷渡事件防不勝防。以往國軍部隊多，海岸線都有駐軍，偷渡客不敢猖狂，如今國軍僅剩幾千人，偌大海岸線僅能靠海巡、岸巡人員守護，相當不易。

繼520出現2名大陸偷渡客，金門海巡隊23日上午再度攔截一起陸籍男子意圖偷渡登陸...
繼520出現2名大陸偷渡客，金門海巡隊23日上午再度攔截一起陸籍男子意圖偷渡登陸大膽島，遭海巡隊PP-10083艇發現並即時逮捕，立即將該男逮捕押返料羅港調查，全案依入出國及移民法移送地檢署。(圖／金門海巡隊提供)

偷渡客 中共 移民

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