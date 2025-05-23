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台積措詞強烈函美商務部 指晶片關稅影響設廠 籲豁免

編譯中心／綜合報導
台積電美國子公司致函美商務部，籲豁免半導體關稅。（歐新社）
台積電美國子公司致函美商務部，籲豁免半導體關稅。（歐新社）

Tom'sHardware網站報導，美國商務部針對半導體進口加徵關稅的計畫徵求公眾評論，已有數家科技公司在書面回應中表示抗議。台積電是此波致函美國商務部的科技公司之一，且回應措詞相對強烈，主張讓已承諾在美投資業者豁免關稅。

根據PC Mag，台積電在文中警告若對進口晶片課徵關稅，將使台積電客戶的電子產品需求顯著降低，進而導致營收陡降，將影響台積電在亞利桑那州規模1650億美元投資計畫的時程。

中央社報導，台積電22日證實，由亞利桑那子公司提供回應意見，至於相關細節則不評論。

根據報導，台積電在致函美國商務部工業暨安全局（BIS）時寫道：「本公司頂尖美國客戶的市場需求降低，可能降低他們對台積電製造產能與在岸服務的需求。需求縮減，可能製造不確定性，讓亞利桑那晶圓廠的興建和運轉時程不確定。也可能破壞台積電及時執行雄心勃勃亞利桑那計畫的財務能力。」

台積電是全世界最大純晶圓代工公司，大客戶包括蘋果、超微、輝達和英特爾。台積電已開始在亞利桑那廠量產蘋果晶片。不過亞利桑那廠排到2027年底的產能都已售出，並坦承目前的產能仍不足以滿足全球需求。

台積電在致美國商務部信末說：「關稅會提高終端消費者產品的價格，那將降低這類產品及其內含半導體元件的需求。因此，容我們籲請美國政府避免加徵關稅，或對美國境外製造半導體採取其他限制性措施。」

戴爾（Dell）和慧與科（HPE）也表示與台積電同感。戴爾說，美國晶片製造「欠缺滿足這些產品此時和日增需求所需的基礎設施」。慧與更直言：「慧與別無選擇，只能進口半導體供應美國製造業務。對那些進口半導體課徵關稅，將傷害慧與維持、擴張國內製造活動的能力，那將延緩美國的研發與創新，終會損及國家安全和經濟成長。」

美國依據「美國貿易擴張法」第232條款發起半導體產業調查，範圍涵蓋晶片、半導體製造設備零件、下游衍生產品等，關稅細節尚未出爐，台灣、日本和南韓等半導體高度發展國家皆繃緊神經。

台積電已決定在亞利桑那州投資1650億美元，將建置六座晶圓廠、二座先進封裝廠和一間研發中心，其中，第一座晶圓廠已於2024年第4季量產4奈米產品。

台積電 關稅 商務部

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