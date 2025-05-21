就職周年談話 賴清德未主動提兩岸

賴清德總統20日發表就職周年談話，在回應記者提問時表示，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國交流合作。（記者侯永全／攝影）

賴清德 總統昨發表就職周年談話，罕見未主動提及兩岸關係，只在回應媒體時表示「侵略者才是和平的破壞者」，國際上有許多國家包括台灣在內，是受侵略者的脅迫。賴總統暗指中國大陸是侵略者，但也重申，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作。

針對美國對等關稅 政策，賴總統表示，長期以來，台灣和美國及民主夥伴積極交流合作，也彼此砥礪成長，「朋友之間難免有摩擦，但終究能夠磨合」，正如同聖經說「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」。

昨天記者會上，賴總統首先發表談話時，未觸及兩岸議題。媒體隨後提問：過去一年，中國似乎刻意挑在賴總統發表演說後，進行包圍台灣的軍演，甚至點名賴總統為「和平破壞者」；目前兩岸關係緊張，未來任期中，應致力於哪些細節？

賴總統回應說，侵略者才是和平的破壞者，國際上有許多國家包括台灣在內，是受侵略者的脅迫；台灣是熱愛和平的國家，台灣社會與人為善，他也堅定追求和平，和平無價、戰爭沒有贏家，「我們對和平的追求固然有理想，但不能有幻想」，所以他堅定提出和平四大支柱行動方案，過去一年如此，未來也是如此。

賴總統表示，不管對外軍事採購或國防自主，將持續不斷強化國防力量；也會積極跟國際友盟共同合作、肩並肩，發揮規則的力量，以備戰來避戰，達到和平的目標。

賴總統並再次重申，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國交流合作，透過交流取代圍堵，透過對話取代對抗，朝和平共榮方向來發展。

中國大陸國台辦發言人陳斌華昨晚回應，不管「台灣地區領導人」講什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實；並稱在一個中國原則基礎上，大陸願和台灣各黨派、團體和人士對話溝通。

對照此前國台辦回應賴總統談話往往「點名」批判，昨回應以「台灣地區領導人」代稱，調門似有降低。

就國台辦說法，台方陸委會回應，呼籲陸方務實面對中華民國 存在的客觀事實，認真傾聽台方釋出的善意，透過相互尊重、對等尊嚴的互動交流，方有助於台海和平穩定發展。

針對賴總統昨日及近日受訪說法，陳斌華稱，「台灣地區領導人」一方面仍堅持台獨分裂立場和倚外謀獨、以武謀獨錯誤路線，渲染大陸威脅；另方面又惺惺作態，這種兩面手法了無新意，注定失敗。

此外，賴總統日前接受NTV日本電視台「NEWS ZERO」節目及讀賣電視台專訪，被問及兩岸是否可能發生衝突，他表示，國際社會非常清楚，中國企圖取代美國，改變全球以規則為基礎的世界秩序，併吞台灣不過是第一步；因此，當中國軍力愈來愈強盛，自然而然國際社會就會有人擔心兩岸會不會爆發衝突。

賴總統表示，台灣沒有要反攻大陸，沒有要侵略任何國家，台灣發展無人機是想保護自己。他也強調，國際社會一定要全力避免台海發生衝突，因為代價太大，除了會對台灣跟中國產生直接災難，對全球經濟影響更是重大，預估大概光是戰爭就會產生10兆美元的損失，約占全球GDP10%。