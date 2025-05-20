台多名藝人轉發「台灣必歸」遭查 中方聲援斥政治操弄

陸委會（圖）近期查處轉貼「台灣必歸」等涉台立場圖卡藝人，大陸國台辦批評民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。（本報資料照片）

陸委會近期查處轉貼大陸當局「台灣必歸」等涉台立場圖卡藝人，例如歐陽娜娜就被列為重要對象。大陸國台辦發言人陳斌華昨日表示，民進黨 當局的政治操弄不得人心，大陸將採取必要措施維護藝人的合法正當權益。陸委會則回嗆，事實證明，台灣藝人許多行為都是不得不為，並非「自發」，台方不會讓台灣藝人被中共 予取予求。

陳斌華昨稱，近年來，愈來愈多台灣演藝人員來到大陸發展，分享大陸文化產業發展機遇，找到更大的舞台，實現更大的夢想。他們基於切身經歷有感而發，表達對「兩岸同胞都是中國人」、是一家人的認同，對兩岸交流合作、和平發展的支持，對兩岸同胞走近走親走好的期盼。對於他們的「自發」行為，兩岸民眾普遍歡迎。

針對賴政府將查處特定藝人，陳斌華說，民進黨當局給這些台灣演藝人員貼上「統戰」標籤，揚言予以查處，嚴重侵害台灣同胞的基本權利和言論自由，充分暴露其標榜的「民主自由人權」的虛偽本質和操弄「反中抗中」、破壞兩岸關係的醜惡嘴臉。他並稱，大陸將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。

陸委會主委邱垂正日前表態，藝人在特定時刻轉發大陸涉台立場圖卡，可能違反兩岸條例相關規定，陸委會將會同文化部行政查核，也提及歐陽娜娜是查核的重要對象。之後，陸委會副主委沈有忠進一步表示，目前初步鎖定超過20名涉案藝人。

值得注意的是，中共共青團微博 16日曾轉貼相關報導，呼籲歐陽娜娜等台灣藝人別怕，「14億中國人挺你」；18日，與台灣一海之隔的福建省福州市發布「福州打造福馬同城生活圈先行先試第二批政策」，其中提到，鼓勵台灣藝人赴當地開展小型營業性演出活動，並且將提供場地支持和資金補助。