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賴清德就職周年 2陸男搭舢舨闖金門二膽 海巡立即逮人

記者蔡家蓁／金門即時報導
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金門海巡隊在20日清晨發現二膽島西南方海域有2名中國大陸籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第12巡防區隨即調派金門海巡隊PP-3585巡邏艇及CP艇，聯合守備大隊展開攔截。（圖／金門海巡隊提供）
金門海巡隊在20日清晨發現二膽島西南方海域有2名中國大陸籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第12巡防區隨即調派金門海巡隊PP-3585巡邏艇及CP艇，聯合守備大隊展開攔截。（圖／金門海巡隊提供）

金門海巡隊在20日清晨5時8分，透過紅外線熱影像系統發現，二膽島西南方海域有2名中國籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第12巡防區隨即調派金門海巡隊PP-3585巡邏艇及CP艇，聯合守備大隊展開攔截，成功於7時53分將2人逮捕，並查扣舢舨1艘。由於案發時機恰逢總統賴清德就職一周年，引發外界高度關注。

金門二膽島距中國廈門僅有2.8浬（約5公里），金門岸巡隊運用紅外線熱影像系統，搭配岸際雷達系統，全天候監控海面動態，此次發現偷渡行為後，海巡在極短時間內完成調度與逮捕，展現迅速反應能力。據了解，2名嫌犯依據入出國及移民法第74條及兩岸人民關係條例第10條規定，將面臨五年以下有期徒刑、拘役，或併科50萬元台幣（約1.64萬美元）以下罰金。

金門海巡隊在20日清晨透過紅外線熱影像系統發現，二膽島西南方海域有2名中國大陸籍...
金門海巡隊在20日清晨透過紅外線熱影像系統發現，二膽島西南方海域有2名中國大陸籍人士乘小型舢舨，向海面投放保麗龍浮板，企圖偷渡登島，海巡署第12巡防區隨即調派人員將人擒獲。（圖／金門海巡隊提供）

金門海巡隊在20日清晨在二膽島西南方海域發現2名中國大陸籍人士乘小型舢舨，企圖偷...
金門海巡隊在20日清晨在二膽島西南方海域發現2名中國大陸籍人士乘小型舢舨，企圖偷渡登島，海巡署第12巡防區隨即調派人員將人擒獲。（圖／金門海巡隊提供）

台灣海巡署指出，金門、馬祖等外島地區近年來屢成小型偷渡、侵擾事件目標，中共運用舢舨、小艇等「小型目標」實施灰色地帶行動，意圖測試台方防備能力與反應時間，亦為認知作戰的一環。

此外，20日正逢總統賴清德就職一周年，海巡署不排除此案為中共刻意操作的「灰帶襲擾」，藉由低成本手段擾亂民心士氣。該署強調，已加速推動「岸海監偵系統建置計畫」與各項防衛措施，並呼籲立法院在即將進行的特別條例審議中，全力支持強化海上防衛能量，以維護國家安全與社會穩定。

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