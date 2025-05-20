日媒專訪 賴清德：台沒要反攻大陸 盼美日阻中發動戰爭

賴清德總統日前接受日本天團「嵐」成員櫻井翔（左二）專訪時表示，台灣沒有要反攻大陸，沒有要侵略任何一個國家，台灣的無人機是想保護自己。（圖／台總統府提供）

賴清德 總統20日就職滿一周年，他日前接受日本 天團「嵐」（Arashi）成員櫻井翔專訪時表示，台灣沒有要反攻大陸，沒有要侵略任何一個國家，台灣的無人機是想保護自己。賴清德也強調，中國的威脅是國際問題，他強烈希望能與美國日本還有民主陣營共同阻止中國發動戰爭。

櫻井翔在專訪中詢問，台灣最近看似迫切引進無人武器，如果屬實，請問為何需要迫切引進？賴清德表示，有二個目的，第一是國家安全的需要，第二是產業發展的需要。

賴清德說，台灣沒有要反攻大陸，沒有要侵略任何一個國家，台灣的無人機是想保護自己。在此藉這個機會，他想表達台灣希望與日本在無人載具產業上合作，如果台日能共同合作，不僅可以捍衛台海和平穩定及印太安全，也對台日兩國的產業發展很有幫助。

賴清德提及，國際社會非常清楚，中國企圖取代美國改變全球以規則為基礎的世界秩序，併吞台灣只不過是第一步。若台灣被侵略，全球的供應鏈也會中斷，因此一定要避免台灣海峽發生衝突。

賴清德也表示，中國的威脅是國際問題，他強烈希望能與美國日本還有民主陣營共同阻止中國發動戰爭，預防比治療重要。

櫻井也詢問，美國前總統拜登 曾明白表示美國會防衛台灣，目前現任總統川普沒有明確表示會協防台灣，「您認為一旦台灣有事美國會協防台灣嗎？」

賴清德回應，拜登及川普回答記者的問題雖然不同，拜登政府與川普政府與台灣的合作是持續加強沒有改變，也就是台美合作持續不斷增強。賴清德也說，可以從第二次世界大戰得到許多教訓，也就是台灣強化國防力量，就會發揮嚇阻效益，實現和平。靠備戰來避戰，不讓戰爭發生、追求和平。