賴清德兩岸併購說 朱立倫：價格好就把主權賣掉？

賴清德拋「兩岸併購說」，朱立倫（圖）表示，希望中國大陸提條件，就是個賣台總統。（圖／國家政策研究基金會提供）

賴清德總統日前受訪以「併購說」比喻兩岸關係。國民黨主席朱立倫 昨批評賴是「賣台總統」；民進黨 前立委林濁水也認為併購說形同不否定併購的正當性，對台灣不利。外交部長林佳龍表示「這只是比喻」，中國根本就不提條件，賴總統說法是「以子之矛，攻子之盾」。

賴總統日前受訪表示，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，「如果說你要併我的公司，你要提條件啊，不是台灣來提條件讓你說要或不要，還說『你一定要變成是我的一部分』」，「併購說」遭藍白陣營抨擊。

朱立倫昨出席智庫記者會，直指賴的說法令人驚訝，併購有「敵意併購」、「合意併購」，「所以講敵意併購不違法，講武統就要驅逐出境？講合意併購不會被抹紅，講統一一定會被抹紅。」此後大家不可以講統一，只能講併購，「因為兩岸之間條件還沒談好，他正在等條件、價格好的時候就把主權賣掉？」

民進黨發言人吳崢說，賴總統是譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，批朱斷章取義。但朱立倫說，自己先講併購，希望中國大陸提條件，就是個賣台總統。

台大政治系教授左正東認為，在野若能正面看待賴總統拋出的想法，而賴總統和民進黨支持者如果也能正面看待在野黨守護的中華民國 法理現狀，「購併說」也許可讓不同主張有更多的聆聽，從而開啟對台灣前途各種選擇的理性辯論。