美僑界聲援台灣參與WHA 駐美副代表：台有能力做出貢獻

世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、台駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。（記者陳熙文／攝影）

世界衛生大會（WHA ）即將於19日在瑞士日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函，駐美代表處副代表楊懿珊呼籲說，世衛 組織不該排除任何國家參與國際衛生體制，也認為衛生和人權議題不該被政治化，指台灣有能力為國際社會做出貢獻。

世衛大會將於19日至27日在瑞士日內瓦舉行，雖然台灣沒有收到邀請函，但衛福部長邱泰源率領的「台灣世界衛生組織行動團」17日抵達日內瓦，展開推動台灣參與WHO及WHA的國際交流行動。

世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會18日在美國國會山莊舉行聲援活動，呼籲讓台灣參與世界衛生組織（WHO）和WHA，有包括僑務委員白越珠、台駐美代表處副代表楊懿珊、馬里蘭州參議員林力圖（Clarence Lam）等人出席，亦有數十名僑胞在現場手拿台灣和美國國旗表達支持。

白越珠說，台灣參與世衛組織和世衛大會與政治無關，而是對全球健康非常重要的一件事；台灣長年對全球健康事務做出有意義的貢獻，已經證明台灣是非常有價值的夥伴。

白越珠表示，世衛組織和世衛大會將台灣排除在外，將置台灣人民和國際社會於風險之中，並表示，疾病是無國界的，衛生政策也不該有國界之分。

楊懿珊表示，很難想像世衛組織竟會把世界的公民排除在外，呼籲世衛組織應該接納包括台灣在內的世界公民。

楊懿珊指出，台灣在新冠肺炎疫情 中表現和第一時間的應變措施，彰顯出台灣在國際衛生體制中的角色，然而台灣在疫情之後，竟還在奮力爭取參與世衛組織和世衛大會；楊懿珊認為，世衛組織不該排除任何國家參與國際衛生體制，也認為衛生和人權議題不該被政治化。

楊懿珊說，有很多美國朋友、政治人物和領袖都希望協助台灣參與國際組織，台灣雖然沒有參與任何重大的國際組織，但台灣仍然肩負起責任，並認為，台灣能為國際社會做出貢獻。

有在美國做醫學研究的僑胞18日也到場聲援，他們表示，到了美國之後，對這樣的議題更有共鳴，認為健康無國界，相關議題不該有太多政治的干涉。