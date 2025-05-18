陸男乘橡皮艇上岸宣稱「投奔自由」 父收押子收容

陸籍宋姓父子本月15日搭乘橡皮艇到桃園觀音海水浴場，翌日報警稱要「投奔自由」，渡海工具與動機引發質疑。圖為坐在橡皮艇旁的17歲宋姓少年。(圖／民眾提供)

大陸籍宋姓父子15日從福建沿海搭橡皮艇橫越台灣海峽，當天深夜自桃園觀音海邊上岸，翌日上午8點報警「要投奔自由」，海巡署北部分署詢後將父子分送桃園地檢署、桃園地院少年法庭，檢方連夜向法官聲押41歲的宋姓父親獲准，17歲的兒子暫時責付移民 署收容。

在地漁民質疑，難以想像乘坐橡皮艇橫越台灣海峽，不排除這對父子是搭船到台灣近海，再「換乘」到台灣「假投誠」。

雲南籍宋姓父子搭乘長度僅3.3公尺的橡皮艇，雷達無法有效偵測，父子倆得以順利從觀音海水浴場左側沙灘上岸，睡了一夜後主動報警。上岸處是台灣陸軍列為實彈演習、防止共軍 侵台的「紅色沙灘」，2月25日步兵第249旅才完成演習，陸籍父子在此登陸，讓國安神經緊繃。

據了解，宋疑自稱在大陸遭迫害，帶著兒子由福建共乘橡皮艇渡過台灣海峽抵台，小艇上除了救生衣、兩桶油、一支划槳、一瓶山泉水，連換洗衣物都沒有。

海巡署北部分署報請桃園地檢署指揮偵辦，宋訊後被檢方依入出國及移民法「大陸地區人民未經許可進入台灣地區」罪嫌向桃園地院聲請羈押；宋姓少年經海巡署移送桃園地院少年法庭後，被裁定責付海巡署轉交移民署桃園市專勤隊。

桃園地院昨開羈押庭，宋否認犯行，但承認自己抵台後睡在沙灘上，無固定住所。法官認為宋有逃亡可能性，且依相關證據，宋犯罪嫌疑重大，若不羈押，恐影響未來偵查、審判或執行，裁定羈押2個月、禁止接見或通信，所涉罪名範圍尚待調查確認。

兒子現由移民署桃園市專勤隊收容，桃園地院少年法庭表示，後續將由少年調查官對少年進行身心及家庭社會環境完整調查，再由法官本於健全少年自我成長等原則開庭決定如何裁定。