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與在野合作強化對中溝通？ 賴清德：兩個路線不同

台灣新聞組／ 台北18日電
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賴清德就任將滿周年，圖為他在去年5月20日總統就職典禮上演說，發表未來願景。（本報資料照片）
賴清德就任將滿周年，圖為他在去年5月20日總統就職典禮上演說，發表未來願景。（本報資料照片）

針對是否與在野黨合作以強化跟中國對話，賴清德總統接受「敏迪選讀」表示，「因為兩個路線不同」，在野黨基本是一個中國原則，民進黨是主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬；賴清德透露，就任即將1年印象最深刻，是接到國防部長顧立雄通知，有1架戰機墜海飛官出事。

中央社報導，賴總統表示，中國不放棄武力犯台，把併吞台灣做為民族的偉大復興，要跟美國一較長短，也想改變以規則為基礎的世界秩序；前總統馬英九執政期間，中國軍費沒有少過，前總統蔡英文任內，中國不斷增強文攻武嚇，也強化對台統戰滲透，民眾當然會擔心戰爭的可能性。

賴清德指出，和平無價、戰爭沒有贏家，對和平一定要有堅定的理想，但不能夠有幻想，他的做法就是提出和平四大支柱行動方案。

賴清德提到，包括美國總統、G7的領袖會議或是G20領袖會議，都不約而同且不斷強調，台海的和平穩定，是世界安全跟繁榮的必要元素，這就是強調台海問題不是台灣跟中國的問題，而是全世界的問題。

賴清德從兩岸經貿角度說明，台灣是中國最大外資、約有200萬台灣人在中國發展產業，固然台灣因此受惠，但得利最多的是中國，協助創造就業機會、增加稅收，並培養中國產業生態鏈。

賴清德指出，只要中國願意對等、尊嚴，台灣願意跟中國交流合作，以對話取代對抗，以交流取代圍堵，進行合作，創造兩岸的和平共榮。

談及是否考慮與在野黨合作加強跟中國的對話溝通，賴清德表示，「因為兩個路線不同」，在野黨一個是接受九二共識，另一個是主張兩岸一家親，基本上就是一個中國原則；民進黨是主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主張中華民國台灣的前途要由2300萬人決定，主張台灣的主權不容侵犯併吞。

賴清德指出，所謂台灣方案就是港澳模式的一國兩制，這不是台灣人民可接受的，而是要正視中華民國存在的事實，也要尊重台灣人民追求民主、自由與人權的生活方式。

賴清德認為，中國要重新思考對台策略，美國已講得很清楚，中國是美國最大的挑戰與威脅，最近美國總統川普和國防部長等官員都不斷強調要把力量移到印太來，阻止中國勢力的擴張；也就是說，中國20年、30年來的對台政策以及對外策略，形成這樣的結果，「這真的是中國想要的嗎？」

此外，賴清德透露，就職將滿1年，印象最深刻是去年9月10日晚上，接到顧立雄通知有1架戰機（幻象2000）墜海、飛官出事，「這跟從媒體看到的感覺不一樣，是很震驚的」；他當時想，飛官真的非常辛苦，做為三軍統帥應該要全力支持國軍，給國軍精良的裝備、紮實的訓練並照顧官兵的生活。

賴清德 中華民國 國防部

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