就任將滿周年 台積赴美惹疑美論 賴清德：要去解決

賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪時表示，對等關稅除了跟美國談判，在政治上也要去面對疑美論。（圖／總統府提供）

賴清德總統就任一周年前夕接受Youtuber「敏迪選讀」專訪，針對美國對等關稅 ，賴總統表示，除了跟美國談判，政治上「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。但賴總統強調，美國總統川普 上任後，對台政策其實沒有改變，而且持續在加強。

主持人詢問，對於越來越多（半導體）台廠考慮赴美設廠，會讓台灣民眾會有一定的疑美情緒，如何降低這個疑美情緒？賴總統說，美國對等關稅的提出，有它本身國家的困難，美國不是只對台灣，美國、日本，甚至歐盟也是，在這種狀況之下，我們要面對的，除了好好跟美國談判以外，在政治上，「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。

被問及90天寬限期後，若美方仍對台課徵10%以上關稅如何應對，賴總統說，談判的目的就是要避免這種情況，「這個一定要有信心」。台美關係持續深化，並未因川普上任停止，川普固然對美國前總統拜登有諸多批評，但在對台政策上面，其實是沒有改變，而且持續在加強。

賴總統表示，如果關稅高的話，對台灣的經濟影響很大，這個也不利印太區域的和平穩定。因為美國，包括川普總統，甚至他們的內閣，都不斷的強調，印太區域的重要性，台灣是在印太的第一島鏈，所以台灣的角色是非常重要。

賴總統坦言，32%對台灣的衝擊很大，不僅僅影響台灣的經濟、產業，也會影響社會的安定，甚至未來國家的發展。賴總統還透露，所以政府第一時間就擬定了，不採取貿易的對抗，希望透過談判、協商的方式，來取得合理的關稅，甚至於有機會的話，也願意從零關稅開始談起，來建立台美雙邊貿易的協定。

朝野持續為大罷免 角力，賴總統說，前總統馬英九也曾公開肯定罷免權。這次的公民運動，就是由間接民主、代議士制度，往直接民權來走，這也是民主的深化。

國民黨發動五二○罷免總統，賴總統說，在野黨要罷免總統，這必須要尊重，同樣的如果公民團體要罷免立法委員，相關政黨也必須要尊重。