我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

就任將滿周年 台積赴美惹疑美論 賴清德：要去解決

記者周佑政、葉卉軒／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪時表示，對等關稅除了跟美國談判，在政治上也要去面對疑美論。（圖／總統府提供）
賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪時表示，對等關稅除了跟美國談判，在政治上也要去面對疑美論。（圖／總統府提供）

賴清德總統就任一周年前夕接受Youtuber「敏迪選讀」專訪，針對美國對等關稅，賴總統表示，除了跟美國談判，政治上「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。但賴總統強調，美國總統川普上任後，對台政策其實沒有改變，而且持續在加強。

主持人詢問，對於越來越多（半導體）台廠考慮赴美設廠，會讓台灣民眾會有一定的疑美情緒，如何降低這個疑美情緒？賴總統說，美國對等關稅的提出，有它本身國家的困難，美國不是只對台灣，美國、日本，甚至歐盟也是，在這種狀況之下，我們要面對的，除了好好跟美國談判以外，在政治上，「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。

被問及90天寬限期後，若美方仍對台課徵10%以上關稅如何應對，賴總統說，談判的目的就是要避免這種情況，「這個一定要有信心」。台美關係持續深化，並未因川普上任停止，川普固然對美國前總統拜登有諸多批評，但在對台政策上面，其實是沒有改變，而且持續在加強。

賴總統表示，如果關稅高的話，對台灣的經濟影響很大，這個也不利印太區域的和平穩定。因為美國，包括川普總統，甚至他們的內閣，都不斷的強調，印太區域的重要性，台灣是在印太的第一島鏈，所以台灣的角色是非常重要。

賴總統坦言，32%對台灣的衝擊很大，不僅僅影響台灣的經濟、產業，也會影響社會的安定，甚至未來國家的發展。賴總統還透露，所以政府第一時間就擬定了，不採取貿易的對抗，希望透過談判、協商的方式，來取得合理的關稅，甚至於有機會的話，也願意從零關稅開始談起，來建立台美雙邊貿易的協定。

朝野持續為大罷免角力，賴總統說，前總統馬英九也曾公開肯定罷免權。這次的公民運動，就是由間接民主、代議士制度，往直接民權來走，這也是民主的深化。

國民黨發動五二○罷免總統，賴總統說，在野黨要罷免總統，這必須要尊重，同樣的如果公民團體要罷免立法委員，相關政黨也必須要尊重。

關稅 罷免 川普

上一則

林昶佐將派駐芬蘭 在野批閃兵缺專業、打擊外交部門士氣

下一則

台北世壯運 昆凌90歲爺爺報名5項 標槍奪下金牌

延伸閱讀

說好只用最認真的人當官？川普2項人事命令爭議擴大

說好只用最認真的人當官？川普2項人事命令爭議擴大
時代雜誌：川普是「最合適領袖」可促美中針對台灣問題妥協

時代雜誌：川普是「最合適領袖」可促美中針對台灣問題妥協
川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後 她就「不再火辣了」

川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後 她就「不再火辣了」
轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃