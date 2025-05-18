新聞評論／深化仇恨壯大政權 賴清德鋪排兩岸對撞

賴清德總統就職即將屆滿一周年。圖為賴總統去年520發表就職演說。（本報資料照片）

賴清德 總統執政周年，兩岸關係惡化程度，不僅反映在共軍機艦襲擾成常態，賴總統更將中國大陸定位為「境外敵對勢力」。放眼國際趨勢，反中同盟已過賞味期；應對川普 變局，結交北京、合縱連橫才是主流。台灣並未因賴總統「準宣戰」更安全，反而是他利用兩岸敵對關係，號召更多以「反共」為名的意識形態清洗運動，製造「中共 同路人」，深化仇恨對立，操作政爭鞏固政權。

大選時，賴清德夸言「我當總統，兩岸發生戰爭機率最低」，還承諾「義務役不上第一線」。但一年來中共舉行三次環台軍演，賴清德就職周年還可能再演一回，而戰備警巡則已常態化。我方不只義務役要填補不足兵力，而且全社會防衛韌性可能變成全民皆兵。國際熱議台灣的焦點，就是台海何時開戰？

賴清德上任就將兩岸定位為兩國互不隸屬，三月又定義對岸為境外敵對勢力，日前更宣示「脫中入北」，敵意不斷升級。賴清德說定義境外敵對勢力是「不得已」，因對岸文攻武嚇、統戰滲透愈趨嚴重，符合《反滲透法》定義。但《反滲透法》所指境外敵對勢力，定義對象是「與我國交戰或武力對峙」；賴總統此舉無異將兩岸推向準戰爭狀態。他未與美國溝通便棄戰略模糊，改採戰略清晰。他的轉變，除了政權需要，也和地緣政治板塊位移、民主同盟名存實亡有關。

去年川普再度當選總統後，美國對台灣事務迅速降溫，賴清德外訪過境遭史上最冷待遇。國安團隊在他出訪前捏造「聯合利劍Ｃ軍演」，企圖引起國際關注，美日卻不予理會。與此同時，兩岸交流，例如馬英九基金會邀請奧運六金選手馬龍等陸生訪台引起旋風。兩相對照，賴清德路線備受質疑。總統開始反制兩岸交流，升高內部反中聲浪，掩飾執政失能。

賴政府槍口從對著中共轉向在內部找敵人，嚴辦「配合中共統戰」的兩岸交流團體與個人，如馬英九基金會和赴陸藝人，並支持青鳥網暴宣傳赴陸旅遊的網紅。賴政府還全面檢查政治忠誠，要求軍公教切結未在大陸設籍或領有大陸身分證件，並配合網紅指控，調查全國有多少人領大陸身分證。大張旗鼓調查，只找到數十案例，但清洗運動已在社會掀起寒蟬效應。諷刺的是，明明府院黨被中共嚴重滲透，政府卻大案小辦。

賴總統宣布賴十七條，把台灣推向「準戒嚴」，美國在台協會肯定賴清德打擊中國大陸間諜和影響力的行動。但外界認為川普上台後的不確定性，讓賴政府急欲凸顯台海險峻，爭取美國支持；尤其護國神山被美國搶走，川普卻未承諾台灣豁免關稅，國內質疑賴總統輕易送出矽盾，疑美論衝上高峰危及賴政府，民進黨抗中失去靠山，便祭出捉匪諜、反統戰，轉移焦點。

賴清德霸凌主張兩岸和平交流的民意，聲稱「一邊一國，毋庸置疑」的教育部長鄭英耀，不但要編寫識讀中國威脅教材洗腦學生，還明確反對、禁止學生赴陸交流。賴政府名為反統戰，實為阻絕兩岸文教、宗教與社會交流；名為反滲透，實為宣洩台獨路線受困的憤怒。賴清德說，「台灣在美中對抗中，沒有左右逢源的空間」。但美中展開對話後，他能理性務實在兩強間維持利益平衡嗎？

《經濟學人》報導，台灣正面臨美國戰略拋棄的危險，其中一項危機是政府強化反滲透激化對立，使內部信心動搖，美國更不願出兵保台；中共不費一卒便能拿下台灣。升高兩岸衝突，或許能讓賴清德有安全感，但台灣卻落入自殘的危境。(轉載自聯合報社論)