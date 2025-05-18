大屋頂下／疑川疑美疑民主疑文明

有史以來，似乎沒有見過這樣的一個人及這樣的世界。

川普 一人興風作浪，就能影響了幾乎全世界的每一個人，包括生產者、消費者，美國的盟友、美國的敵人…。

全世界都籠罩在「疑美論」下。現今的「疑美論」從「疑川普」濫觴，然後「疑美國」，以致「疑民主」，甚至「疑文明」。最終的質疑是：難道「川普文明」就是人類文明的歸趨？分論如下：

疑川普。川普的自戀已呈病態，他其實是挾美國的強大國力在霸凌世界，但他始終流露出一種世界是向他個人魅力臣服的傲慢。譬如，他說各國都爭先恐後「吻我的屁股」，又常說「如果（你不聽我的）…我會非常不高興！」這樣的口吻，不但傲慢，已是忘其所以。

他的世界觀建立在仇恨與被害感上。比如他說：「歐盟的建立就是要搞砸美國。」再如習近平與蘇林會面，川普又說是在「密謀搞垮美國」。他的世界觀建立在「全世界都在占美國的便宜／全世界都在剝削美國」之上。

這樣的世界觀當然是不正確、不公平的。只看美元霸權這一項，即知美國幾10年來如何「占世界的便宜／剝削全世界」，其餘的美國霸權就勿庸贅論了。

川普的基本人格更無可恭維之處。暫不提他所涉90餘件自性侵至叛亂的訟案，只看他在上任前夕發行川普幣及梅蘭妮亞幣，在最近的股市風潮又傳出內線交易等等即知。

川普的冷血更令人髮指。他用盡手段逼烏克蘭 投降，甚至說：「俄羅斯同意不全面併吞烏克蘭，已是重大讓步。」

這樣等而下之的人格卻AI自命為神聖的教宗，世界正在任他為所欲為。

再談疑美國。「使美國再度偉大」（MAGA）是川普的標誌。如今這句口號不但是美國國內政治的大內宣，而且儼然已成美國全球戰略大外宣的旗幟。

亦即：全世界皆必須為MAGA服務。

為什麼加拿大應該是美國第51州？因為MAGA。為什麼格陵蘭要給美國？為什麼巴拿馬運河要給美國？為什麼烏克蘭要承認戰敗？為什麼加薩 要清空？為什麼要開地圖砲關稅戰？統統都因為MAGA。

美國刀俎，世界魚肉。獨霸單極的美國多麼猙獰可怕？

疑美論氾濫。美國失去國際的信任，喪失了作為世界領袖的基本資格。

再談疑民主。川普「排乾沼澤」的政治操作，對美國的改革改造有其意義，但也同時充分揭露了美國民主體制不可思議的虛無與腐敗，令人瞠目結舌。

美國的「不再偉大」，相當程度的是因其民主體制的失能所致。但川普如今開出的藥方，並非修復民主體制，而是對民主體制更進一步的扭曲與摧殘。如今所見，川普已將美國標榜的民主典範糟蹋得面目全非，不但不再是世界的民主燈塔，甚至可能塗炭美國自身。

川普引據拿破崙的金句說：「為了救國家，沒有違法的問題。」記者問他是否維護憲法，他答「我不是律師，我不知道」。意思是說，我川普是要救美國，因此別來問我是否違憲違法。

如今，不知川普能否「使美國再度偉大」，卻已確知，美國的民主已不再偉大，而是重傷。因為，川普的根底就是瞧不起民主。

世人開始質疑美國，也開始質疑民主。這更是值得關注的普世課題。

再論疑文明。前文說，川普已將「使美國再度偉大」作為全球應當共同致力實踐的目標。

但是，人類文明難道不應追求普世的價值、普世的利益與普世的秩序嗎？為什麼全世界都應當為「使美國再度偉大」服務。

普世應有普世的目標，不應以美國的目標為目標。譬如，法國大革命，雖在終結法國的君主專制，但也提出了「自由／平等／博愛」的普世號召。美國獨立宣言的「人人生而平等，皆有生命權、自由權及追求幸福權」，也是普世憧憬。孫中山的「民族／民權／民生」，也是普世旗幟。中國傳統的「禮運大同篇」，是普世，也是千古。甚至共產主義的「全世界無產階級團結起來／解放世界」，也是普世視野。

但是，現在難道要全世界倒退到以川普的「使美國再度偉大」為普世文明的終極目標？

從疑川普、疑美國、疑民主，現在已至疑文明的地步，全人類應當共同重建1個比「使美國再度偉大」更高遠的普世頂層文明新願景。這個人類文明新願景，將決定於專制與民主的重新組織及美國與中國的相互角力。淺論如下：

①民主與專制：近1個世紀以來，民主與專制曾是最主要的文明衝突。先有法西斯與民主的衝突，繼之以共產專制與民主的衝突。但如今到了川普，幾乎不再聽他強調民主與專制的衝突，而改以美國的出口逆差來定義國際衝突。

而且，他不僅不再強調民主與專制的對比與對立，反而他自己儼然建立了1個專制的另類典型。他毫不掩飾對民主的鄙視，而以操弄專制來滿足他的水仙花症與虐待狂。

多年來，川普示範的「民主皇帝」已然蔚為風潮。因此，有「巴西川普／土耳其川普／委內瑞拉川普／阿根廷川普」等高仿版。甚至，連尹錫悅也是效仿者。台灣也顯然已步上後塵。

此一風潮，使得民主與專制的界際日趨模糊。民主受到輕賤，專制受到抬舉。因而，民主的人性關懷與專制的治理效率應當如何重新勾兌組織，儼然已成考驗人類文明的新課題。

②美國與中國：今後中長期的文明衝突，就是美中衝突。美國欲維持其世界唯一及永遠的單極獨霸地位，因此要壓迫中國，甚至置中國於死地。這使得中國別無選擇，要活下去，就必須至少取得能與美國分庭抗禮的地位。

這將是1個慘烈且長久的過程。美中對決，將由各自對世界文明及普世利益的號召力決定勝負。

到了最後，美國能否以「使美國再度偉大」被世界擁護，或中國能否以「構建人類命運共同體」得到世界理解，將是兩者成敗的決定性因素。

美國倘是繼續如此胡作非為，將失去世界領袖的地位。中國則「只要」不作武統台灣這種自己找死的事、「不給」別人弄死自己的機會，並努力修補民主短板，優化內涵，提升高度，號召國際，和平崛起，就不無可能闖過或熬過這場中美對決。

無人相信應以「使美國再度偉大」為普世界憧憬，全人類應當共同重建1個更高遠的普世頂層文明新願景。

在全球疑川疑美的風潮中，龔明鑫竟然代表賴清德宣示以「使美國再度偉大」為我們的國家宗旨，能不令人啼笑皆非？