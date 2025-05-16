教長才表態禁兩岸學校交流 陸委會：兩邊互惠就沒問題

陸委會副主委梁文傑15日下午主持記者會，強調陸委會沒有要禁止兩岸學校交流。（記者廖士鋒／攝影）

教育部 長鄭英耀日前表態「禁止與反對」學生前往大陸交流，就此陸委會回應引用鄭英耀改口的說法「沒有要禁止兩岸學校交流」，且強調陸委會並沒有禁止兩岸學校交流，係反對單方面被招待過去，但如果兩校間已簽好協議，互相招待，「等於兩邊扯平、互惠，這樣就沒有什麼問題」。

陸委會副主委梁文傑說，有關學生前往大陸交流，教育部長鄭英耀表態「禁止與反對」，但陸委會先前表示，有些活動是台灣某校跟大陸某校講好各自落地接待對方學生，這是比較「互惠」的，陸委會跟教育部為何會出現政策說法的不一致？如果要禁止各校學生赴陸交流，有何法規依據？

就此梁文傑表示自己也是看報導，鄭英耀部長說他沒有要禁止兩岸學校交流（此指鄭英耀15日上午改口），梁文傑表示，陸委會立場並沒有禁止兩岸學校交流，係反對單方面被招待過去、等於是金錢餽贈，但他指出，如果兩校間已簽好協議，互相招待，「等於兩邊扯平、互惠，這樣就沒有什麼問題」。

他表示，對陸委會來講，特別注意經常舉辦這種活動的團體，經常幫對岸招攬台灣學生，現在有些團體專門靠這種業務維生，從中抽取報酬，「這樣的團體我們都會非常注意」，至於說兩岸的交流「我們還是樂見」。

而就另一位陸委會副主委沈有忠表示，會特別注意「違規違常」狀況，具體樣態為何？梁文傑說，陸委會特別重視借著各種理由把學生拉到大陸去落地招待，「講一些兩岸必將統一，讓當地的統戰官員上台說話」等這樣的活動，比如最近被舉發的鯤鵬會，「就是這樣的組織團體」，鯤鵬會到台大、陽明交大、台中科技大學去舉辦交流團的說明會，為何學校會讓這種團體進去辦說明會，這是一個問題。

此外梁文傑表示，很多大學都有交流中心，會PO各種暑期活動的訊息，「有一些很不自覺的學校」，會在交流中心的網頁或社群網站 PO出這些活動，等於學校用校方的力量與宣傳管道在幫人家做宣傳；還有一些是學校的老師自己招攬學生帶團過去，這些狀況都蠻普遍，「所以這就是我們講的違規違常」。

有媒體建議梁文傑兼任教育部發言人，把兩岸青年交流規範化，可能會好一點，就沒有這些無謂的爭端，對此梁文傑表示，「會跟教育部做建議」。