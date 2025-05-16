我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

教長才表態禁兩岸學校交流 陸委會：兩邊互惠就沒問題

記者廖士鋒／台北16日電
陸委會副主委梁文傑15日下午主持記者會，強調陸委會沒有要禁止兩岸學校交流。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑15日下午主持記者會，強調陸委會沒有要禁止兩岸學校交流。（記者廖士鋒／攝影）

教育部長鄭英耀日前表態「禁止與反對」學生前往大陸交流，就此陸委會回應引用鄭英耀改口的說法「沒有要禁止兩岸學校交流」，且強調陸委會並沒有禁止兩岸學校交流，係反對單方面被招待過去，但如果兩校間已簽好協議，互相招待，「等於兩邊扯平、互惠，這樣就沒有什麼問題」。

陸委會副主委梁文傑說，有關學生前往大陸交流，教育部長鄭英耀表態「禁止與反對」，但陸委會先前表示，有些活動是台灣某校跟大陸某校講好各自落地接待對方學生，這是比較「互惠」的，陸委會跟教育部為何會出現政策說法的不一致？如果要禁止各校學生赴陸交流，有何法規依據？

就此梁文傑表示自己也是看報導，鄭英耀部長說他沒有要禁止兩岸學校交流（此指鄭英耀15日上午改口），梁文傑表示，陸委會立場並沒有禁止兩岸學校交流，係反對單方面被招待過去、等於是金錢餽贈，但他指出，如果兩校間已簽好協議，互相招待，「等於兩邊扯平、互惠，這樣就沒有什麼問題」。

他表示，對陸委會來講，特別注意經常舉辦這種活動的團體，經常幫對岸招攬台灣學生，現在有些團體專門靠這種業務維生，從中抽取報酬，「這樣的團體我們都會非常注意」，至於說兩岸的交流「我們還是樂見」。

而就另一位陸委會副主委沈有忠表示，會特別注意「違規違常」狀況，具體樣態為何？梁文傑說，陸委會特別重視借著各種理由把學生拉到大陸去落地招待，「講一些兩岸必將統一，讓當地的統戰官員上台說話」等這樣的活動，比如最近被舉發的鯤鵬會，「就是這樣的組織團體」，鯤鵬會到台大、陽明交大、台中科技大學去舉辦交流團的說明會，為何學校會讓這種團體進去辦說明會，這是一個問題。

此外梁文傑表示，很多大學都有交流中心，會PO各種暑期活動的訊息，「有一些很不自覺的學校」，會在交流中心的網頁或社群網站PO出這些活動，等於學校用校方的力量與宣傳管道在幫人家做宣傳；還有一些是學校的老師自己招攬學生帶團過去，這些狀況都蠻普遍，「所以這就是我們講的違規違常」。

有媒體建議梁文傑兼任教育部發言人，把兩岸青年交流規範化，可能會好一點，就沒有這些無謂的爭端，對此梁文傑表示，「會跟教育部做建議」。

教育部 社群網站

上一則

世壯運核准陸371人 陸委會：體諒想觀光 可走走不違規

下一則

電腦展「仁來瘋」效應 北市飯店住房率破9成 房價漲2成

延伸閱讀

重磅快評╱賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗

重磅快評╱賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗
台駐港辦事處遭假冒 陸委會：暫不認為有大陸官方主導

台駐港辦事處遭假冒 陸委會：暫不認為有大陸官方主導
台藝人赴陸轉貼圖文將懲處 陸委會：不能推給經紀公司

台藝人赴陸轉貼圖文將懲處 陸委會：不能推給經紀公司
打臉賴？台教長表態禁兩岸交流 蕭旭岑：恐嚇學子應下台

打臉賴？台教長表態禁兩岸交流 蕭旭岑：恐嚇學子應下台

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣