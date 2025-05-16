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世壯運核准陸371人 陸委會：體諒想觀光 可走走不違規

記者廖士鋒／台北16日電
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陸委會副主委梁文傑15日指出，2位大陸選手因為「意圖滋擾」，赴台申請遭駁回。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑15日指出，2位大陸選手因為「意圖滋擾」，赴台申請遭駁回。（記者廖士鋒／攝影）

新北與台北舉辦的世壯運17日即將開幕，關於大陸地區選手參賽情況，陸委會透露已同意371人入境，有2人被以意圖滋擾駁回；至於行程上，陸委會「體諒」他們其實想來台灣看看，前往台灣觀光並不構成違規，不過「不能一項（比賽）都不參加」。

陸委會副主委梁文傑15日在記者會上指出，世壯運中國大陸人士申請，移民署和該會總共已同意371人入境，他提醒，政府歡迎大陸選手參賽，但是要確實依照相關規定辦理，不得有矮化台方的行為或用語，倘有違規違常的形式，主管機關會立刻撤銷廢止入境許可。

他透露，最近也接獲民眾檢舉，確實有一些大陸的參賽者想要利用這次機會在賽事場合，用政治議題來滋擾，相關單位已經依照權責妥處。

他補充指出，政府接獲民眾檢舉，有大陸參賽者想要在賽事場合或藉機滋擾，「要拿著拿五星旗宣揚武統，類似這樣的案例，就只能拒絕入境」。

梁文傑還提到，共有550餘名大陸人士向主辦單位報名，是後續的動作都沒有做，所以核可人數才少這麼多。

針對大陸赴台參賽順便旅遊，梁文傑說，世壯運它並不是正規比賽，參賽者基本上是抱著想要到這個國家看一看的心情，在各國舉辦時都是一樣的情形；在這個前提下，政府對於參賽選手的要求不會像一般專業人士一樣嚴格，「可以體諒來台參加的選手，他們其實是想來台灣看一看走一走」。

對於媒體詢問，如果大陸選手來台以後不參賽，直接跑到台東環島旅遊，這構不構成違規？梁文傑表示，比如說世壯運假設賽期10天，「他可能來第一天打打乒乓球被淘汰了，剩下9天他是可以去走一走，但是你來，不能夠一項都不參加，這樣是不行的」。

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