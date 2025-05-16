陸委會畫紅線 鎖定鼓吹武統藝人逾20名 查協助統戰小網媒

陸委會副主委沈有忠（左）與國安局副局長黃明昭（右）15日到立法院外交及國防委員會報告並備詢，提及政府已鎖定20多位鼓吹支持武統言論的藝人。（記者蘇健忠／攝影）

陸委會將調查特定配合中共 對台宣傳軍演、消滅中華民國 主權言論的藝人，陸委會副主委沈有忠昨天表示，已鎖定逾20藝人，鼓吹支持軍演武統言論就是政府的紅線。民進黨 立委林楚茵指控「福建網絡」系統性滲透台灣媒體，收買小媒體形成媒體集群進行統戰宣傳，國安局副局長黃明昭說，已經鎖定40多家疑似在地協力者的小型網路媒體。

沈有忠昨在立法院外交及國防委員會表示，台灣部分藝人放眼大陸市場，但陸委會無法容忍有些人在特定時間點、配合特定對象、轉發特定內容甚至擴大傳散，來影響台灣民心士氣。

沈有忠說，陸委會已偕同文化部盼進一步查處，政府不是針對特定的人，而是針對特定的內容，蒐集事證後配合文化部，引用兩岸人民關係條例來查處；針對情節特別嚴重者，盼文化部能在第一波處理。

沈有忠說，藝人轉發的言論是否令人不適是主觀感受，但去年聯合利劍2024Ｂ軍演時，有藝人轉發鼓吹武統，這就是政府的紅線，是重中之重。

據了解，歐陽娜娜曾表態是中國人，「祝賀祖國國慶」，中共對台軍演時更轉發台灣自古就是中國領土等貼文，不只她被陸委會點名，包含侯佩岑、張韶涵、吳慷仁、王心凌等台灣藝人也紛紛轉發武統圖卡，強調「台灣必歸」，這些都已踩到政府紅線。

陸委會發言人兼副主委梁文傑表示，若說是經紀公司操作也不能夠卸責，懲處的目的不是為了懲處，是要讓藝人在大陸有理由可以拒絕中共的要求。

林楚茵指控中共滲透台灣媒體已從傳統電視、報章雜誌進到網路平台，「福建網絡」系統性地滲透台灣媒體，收買小型媒體形成媒體集群，進行統戰宣傳，但台灣針對網路統戰缺乏具體法規與明確主管機關，導致管理困難。

黃明昭說，中共利用包括小型網媒、假民調、網路水軍與文化包裝等多元手法，在台推動統戰行動；國安局已掌握超過40家疑似為在地協力者的小網媒，相關情資已移交主管機關依法處理，他說，揭露是最有效的防治方式。