兩岸交流緊縮 陸委會首籲地方政府勿核准出席海峽論壇

對於海峽論壇，陸委會今年首度建議地方政府「勿出席相關活動」。圖為過去海峽論壇大會在福建省廈門市舉辦。（新華社）

一年一度的海峽論壇6月將在中國大陸福建省登場，台灣陸委會昨天首度建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動，還傳出將修改公務員赴大陸規定；繼宗教交流建議先報備、教育部長表態禁止兩岸交流、鎖定鼓吹武統藝人，兩岸不僅緊縮官方互動，連兩岸民間交流都暫時停止呼吸。

陸委會昨天在例行記者會上宣告對海峽論壇的新立場。陸委會指出，為防範北京政府利用「海峽論壇」對台政治操作，政府針對該論壇政策立場有5點。

陸委會首先重申「海峽論壇」為中共 對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動；也不得與陸方合作辦理；中華民國 地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。再者，禁止中央機關人員參與，禁止中央部會及所屬單位人員以親自出席、視訊或任何形式參加「海峽論壇」相關活動。同時，禁止參加目的為消滅中華民國的「民主協商」及「一國兩制台灣方案」。

值得注意的是，陸委會今年特別「建議我地方政府人員勿出席相關活動」：建議地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席「海峽論壇」相關活動；建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動。

今年對地方政府參加海峽論壇的相關表態，在過去每年的陸委會立場宣告中，沒有出現過。據了解，陸委會主委邱垂正甫於4月24日、5月8日分別赴金馬拜會金門縣長陳福海、連江縣長王忠銘。

當時金門日報報導，針對即將舉行的海峽論壇，陸委會將訂定相關規範，延續去年「中央官員不得出席，地方官員不樂見」的政策基調，並視情況調整配套，若有出席疑慮亦可洽詢陸委會以協助「去風險化」。

據了解，陸委會先前幾年循例發表的「對中共辦理『海峽論壇』之政策立場」，使用的詞語都是「不樂見我地方政府派員與會」、今年首度改成「建議我地方政府人員勿出席相關活動」，甚至建議地方政府「不予核准」出席海峽論壇相關活動。

而陸委會傳出近期函請人事行政總處發函給所有公務機關與教育單位，要求各機關應加強簡任（或相當簡任）第10職等以下未涉密公務員赴陸之管理；不過對於會議內容，陸委會表示，在政策還沒有確定之前，「內部討論內容不公開」。

有媒體署名評論指出，賴清德 總統17條發布後，目前政府各部門正以不修法的方式，讓台灣民眾視兩岸民間交流為畏途；評論指出，雖然政府一再強調不反對民間交流，但從勸說報備起，設下諸多指引，想讓兩岸民間交流全面朝向事前許可制，達成兩岸民間脫鉤，替實質兩國論打基礎。