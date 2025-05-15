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美台重新定位？智庫：川普對理念無感 應重視務實互利

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統（左）與台積電董事長魏哲家（右）3月在白宮宣布台積電對美投資案。（歐新社）
川普總統（左）與台積電董事長魏哲家（右）3月在白宮宣布台積電對美投資案。（歐新社）

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）以「美國與台灣是否能推動共同願景？」為題的專文指出，現在正是台灣人受考驗的時刻，面對內部政治分裂，加上對美國可靠性的質疑，助長北京削弱台灣人對未來的信心。若川普政府要穩定台海局勢，該施壓的是中國而非台灣，並應提出以美國自身利益為基礎的美台務實倡議。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）提到，中國自2016年以來對台採取「不動武的脅迫行動」（coercion without violence），意圖削弱台灣民眾對未來的信心。賴清德上任後專注防堵中國干預，卻也引發政治對立，使台灣政局動盪、社會信心下滑，正中北京下懷。

北京試圖消磨台灣意志的心理戰，也因台灣對美國的信心下滑而更加奏效。根據台灣民意基金會的調查，有60%的台灣人認為川普執政下的美國不值得信賴。

何瑞恩主張，若華府希望在中國壓力升高下維持台海穩定，考量川普對意識形態論述的冷淡態度，以及他在防衛安全夥伴問題上的缺乏堅定立場，若要強化台灣對自身未來的信心，作為必須務實，才具說服力。要具備可信度，這類訊號必須奠基於美國自身的利益，而非流於高調的價值訴求或意識形態號召。

事實上，美台關係具備高度互補：台灣缺乏能源與土地，美國供應充足；而美國的再工業化則離不開台灣的技術與投資，特別是台積電的擴廠計畫。

美台強化高層溝通、推動技術合作，不僅互利，也有助於穩固全球AI與晶片供應鏈中的關鍵角色。

何瑞恩指出，儘管有人擔心台灣會因這些投資而被掏空，但考量到全球AI革命對先進晶片如爆炸曲線般的需求，台灣作為全球晶片生產核心的地位將不會動搖。

何瑞恩總結寫到，台灣內部政治分裂，加上對美國不可靠的觀感，正為中國削弱台灣民眾對未來的信心提供溫床。面對這項挑戰，美國此時不該對台灣施壓，要求照單全收美方指令。若川普政府真要就台海穩定問題強硬表態，對象應該是中國。

何瑞恩表示，過去近十年，中國不斷升高脅迫手段，對台海安全構成的威脅，遠遠超過賴清德或蔡英文的任何言論。也正因如此，現在是華府與台北攜手合作、共創雙贏的時刻。隨著AI革命加速，美台應該把握相互扶持、共同迎戰當前挑戰的機會。

川普 華府 AI

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