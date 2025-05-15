賴清德再提與習近平共進晚餐 國台辦：痴人說夢

泉州富美宮蕭太傅日前來台繞境，陸委會批其「人神分離」規避審查。（圖／取自臉書「鹿港廟會囝仔」）

賴清德 總統將於520滿就職周年，他在日前接受日媒專訪時提及「想跟中國國家主席習近平 共進晚餐」想法沒有改變，希望兩岸能在對等尊嚴基礎上交流合作。大陸國台辦發言人陳斌華昨日稱，這是「痴人說夢」，只要堅持「九二共識」，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸雙方就能展開對話協商。

陳斌華昨主持國台辦例行記者會。他指控，賴清德上台以來拒不承認「九二共識」，頑固堅持「台獨」立場，不斷操弄「反中抗中」，阻撓兩岸交流交往，編造「民主對抗威權」虛假敘事，圖謀兩岸經貿「脫鉤」、產業「斷鏈」，和妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

而對於國台辦批評賴總統是兩岸和平破壞者，重申兩岸終將統一。民進黨 發言人吳崢指出，賴總統及民進黨政府支持兩岸健康、有序、對等交流，國台辦此番攻擊言論，無助兩岸朝健康有序的關係發展；儘管陸方常用激烈言詞攻擊賴總統，賴仍對兩岸關係、對大陸交流抱持善意。

就「痴人說夢」，吳崢並說，儘管看到國台辦及陸方常用激烈言詞指控攻擊賴總統，「但總統的態度非常穩定，還是會對兩岸關係、對中交流持續抱持善意」。

值得注意的是，對於賴清德紀念「歐戰勝利80周年」，陳斌華評論稱，這是歪曲二戰歷史，偷換概念。陳斌華說，「80年前的中國能打敗窮凶極惡的日本侵略者，讓台灣重歸中國版圖，80年後的今天，強盛起來的中華民族更不可能再讓台灣從中國分裂出去。搞『台獨』分裂，絕對沒有好下場」。

而對陸委會日前指泉州富美宮未經申請來台遶境，對兩岸宗教交流，陳斌華質疑「為什麼動輒給這些得台灣民心的事扣上『統戰』帽子？」另就行政院官網將漢族改稱「其餘人口」，他也批評民進黨政府，「不知他們有何顏面面對列祖列宗」。