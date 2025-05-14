新聞眼／尷尬了…川普大船急轉彎 賴清德「脫中入北」觸礁

賴清德總統「脫中入北」觸礁，只好修正路線為「脫中入北再入中」。(中央社)

美國總統川普 的對等關稅 有如九彎十八轉，全球被弄得暈頭轉向，最新進度是中美關稅大戰休兵，川普還預告周末可能與中國大陸國家主席習近平通話。不過，賴清德 總統才把中國大陸定義為「境外敵對勢力」、認同「脫中入北」，兩岸劍拔弩張，結果川普急轉彎甩尾，還拋出「對統一與和平非常有利」變化球，川普不尷尬，尷尬的就是賴清德了。

美中貿易大戰近日成功破冰，雙方發布聯合聲明，白宮指出，美中14日起暫緩報復性關稅90天，各自調降115％關稅。川普在白宮記者會更語出驚人表示，中國大陸同意取消所有的非貨幣壁壘，「他們已同意全面開放中國，我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，這對統一與和平非常有利。」中美手牽手就算了，川普「統一與和平」的回馬槍卻像倒打台灣一耙，引發熱烈討論。

美國國務院緊急澄清，美國對台政策不變，川普的發言明顯是「針對美中貿易關係」；總統府發言人郭雅慧也隨之表示，美國國務院已經澄清，川普的發言是說明美中貿易關係，無涉台灣。不過，川普過去以來對台海局勢的諸多發言，在台灣內部獲得的風評和信賴不高，這次說法自是「言者無意、聽者有心」。日本經濟新聞也直指，一旦情勢緊張之際，美國是否真會出手相助，台灣內部不時出現所謂「疑美論」；目前在關稅談判中，美中關係接近，可能再度助長這種不安氛圍。

川普海嘯轉彎再轉彎，海景第一排衝擊波最大的無疑是賴政府。中美大戰期間，賴總統把兩岸對立的弓弦拉滿，隨著川普華麗轉身，台灣顯得左支右絀，日本經濟新聞13日刊登賴清德總統專訪，被問及去年總統大選時，賴曾說最想與習近平共進晚餐，現在有沒有改變？賴總統放軟身段說，他理解習主席不容易接受這個提議，但希望在對等與尊嚴的基礎，與對岸展開交流與合作，把對抗轉為對話，封鎖轉為交流；台灣社會一直存有善意，台商投資為中國社會創造許多就業機會和安定，說明台商不只透過對中國大陸的投資獲利，也對中國大陸的經濟發展做出貢獻，「期待中國能理解台灣人民希望過著民主、自由與有人權的生活，呼籲中國建立彼此尊重的關係」。

賴總統日前接受財訊專訪時改口強調，「不得已也不得不」將中國大陸定位為境外敵對勢力，「脫中入北」只是學者針對美國對等關稅提出的策略，他的國家產業發展政策，是立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界，「布局全球，當然有包括中國在裡面」。

川普大船轉彎，賴清德「脫中入北」觸礁，只好修正路線為「脫中入北再入中」。前立委郭正亮質疑，中國大陸、東南亞，加日韓剛在義大利米蘭發了一個反關稅宣言，共同表示支持WTO、自由貿易、以及多邊體制，各國還通過決議，人民幣可以作為融資工具，結果現在賴政府說「非紅供應鏈」，喊話大家來對抗中國大陸，賴主張的脫中入北居然包括中國大陸等境外敵對勢力，賴清德邏輯錯亂了嗎？

前總統陳水扁2021年就職周年時曾發表電視談話，他希望能親自出席在上海舉行的APEC年會，和時任大陸國家主席江澤民會面；陳水扁與賴清德的路數如出一轍，都把對岸領導人當成吃豆腐的對象，兩岸氣氛敵對，結果當然只是民進黨一頭熱。

當年陳水扁曾用「龍蝦脫殼」比喻政局蛻變過程，如今賴清德拋出「脫中入北」全球政經路線，從陳水扁到賴清德，民進黨這隻龍蝦不斷脫殼，誰也不知道最後會變成什麼樣子？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）