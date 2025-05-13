賴清德拋「非紅供應鏈」抗中 他開酸：活在平行時空？

賴清德總統。(中央社)

賴清德 總統接受日本經濟新聞專訪，提及要建立「非紅供應鏈 」。新黨北市議員侯漢廷今諷「選出賴清德真是悲哀」，目前全世界主要國家領導人都在譴責川普關稅 戰，賴是活在平行時空？還讚揚川普是促進世界和平，侯質疑民進黨拿了美國多少好處。國民黨立法院黨團總召傅崐萁則批評，兩岸經貿關係緊密，那這樣要不要先停「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）？

賴清德日前接受日媒日本經濟新聞專訪，在談到與中國大陸的關係時，重申「對話與交流」的主張，但同時也強調台灣半導體優勢，要建立不依賴中國的「非紅色供應鏈」。

侯漢廷今在臉書指出，昨天中美聯合聲明，降低4月2日以來的關稅；今天北京將舉行中國與拉丁美洲、加勒比國家共同體論壇，主題應當圍繞反對貿易保護、自由開放合作。

他說，上周中日韓與東盟財長與央行行長齊聚歐洲，反對關稅貿易保護。1個月來，中歐解除彼此制裁，歐洲領導人訪華，中歐高層通話反對貿易保護、歐盟承諾和中國大陸深化合作、共享發展。結果，賴清德接受日經專訪，竟然還「敦促各國以非紅供應鏈制衡中國不公平貿易」。

新黨北市議員侯漢廷。(本報資料照片)

侯漢廷批，賴清德是活在平行時空嗎？誰要跟你搞非紅供應鏈？目前為止，全世界的主要國家，沒有一個領導人在支持川普的關稅戰，都在譴責，只有賴清德說「川普的對等關稅措施目標是加強財政永續性......且最終促進世界和平。」他大酸，賴清德是吃到川普的口水嗎？民進黨要脫離現實到什麼地步？拿了美國多少好處？

他認為，縱使不看綠營的討厭中國大陸，全世界沒有一個國家像賴清德跪的如此徹底，還讚揚川普關稅是促進世界和平。民進黨和台獨金主怎麼不自掏腰包給受創中小企業和勞工？賴清德是否已經給了美國，台灣無法承受的「代價」，換取美國支持大罷免，才讓賴清德諂媚到這個地步？

傅崐萁於黨團大會後接受媒體聯訪時回應賴指「非紅供應鏈」，表示兩岸關係至今最大的建構還是在雙方經貿關係上，台灣每一年對大陸出超至少2至3兆台幣，台灣有可能切斷這樣的臍帶嗎？所以特別提醒賴清德，要切斷跟大陸的紅色供應鏈，是不是ECFA先停掉？國民黨當然了解國安很重要，但兩岸已經形成相呼依存的關係，這是重中之重，要審慎評估，台灣產業會受很大撞擊，是不是承受的了？國家因應政策又是什麼？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁於黨團大會後接受媒體聯訪。(記者李成蔭／攝影)

傅崐萁指出，面對美國關稅大戰，行政院在扶持跟振興產業上只有930億元左右，這能夠抵抗世界貿易大戰嗎？對比中央政策表達說要加大投資力度，總計政府加民間投資美國「貢獻」超過15兆元台幣，這完全不符合比例，還是希望政府以國內產業為重，不能說資源都給美國，卻沒換回任何善意。