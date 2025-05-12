賴清德任內首次日媒專訪：想和習近平共進晚餐想法沒變

賴清德接受日本經濟新聞專訪。(中央社資料照)

中華民國 總統賴清德 日前在總統府接受日本經濟新聞總編輯山崎浩志的專訪，在談到與中國的關係時，重申「對話與交流」的主張。被問及去年總統大選時，他曾說最想與中國國家主席習近平 共進晚餐，現在有沒有改變，賴清德說，他理解習主席不容易接受這個提議，但希望在對等與尊嚴的基礎，與對岸展開交流與合作，把對抗轉為對話，封鎖轉為交流。

這是賴清德上任以來，首度接受日媒專訪。他說，台灣非常希望與中國和平共存、共同繁榮，重要的是，在穩定的關係下，追求經濟發展。日經報導，中國一向將賴清德視為「台獨派」，對他抱持敵意。但在2024年總統選舉期間，賴清德曾表示，自己最想共進晚餐的對象是習近平，提到想與習一邊喝自己愛的珍珠奶茶，一邊告訴他，戰爭沒有贏家。

賴清德說，台灣社會一直存有善意，舉例表示，台商投資為中國社會創造許多就業機會，帶來安定。說明台商不只透過對中國的投資獲利，也對中國的經濟發展做出貢獻。

他表示，「期待中國能理解台灣人民希望過著民主、自由與有人權的生活」，呼籲中國建立彼此尊重的關係。

對於美國總統川普的對等關稅政策，賴清德說，在與美方的談判中將從零關稅開始交涉，尋求簽署貿易協定的機會。表示台積電在美國設廠及台灣從美國進口天然氣等，將「確保縮減台美之間的貿易逆差」。專訪中，數度提及台灣在半導體生產的優勢，要建立不依賴中國的「非紅色供應鏈」。

面對全球經濟動盪，賴清德表示將致力「確保自由貿易」。他以半導體與人工智慧（AI）等尖端技術為例，表達想推動與民主陣營建立供應鏈。日經報導，他的談話透露出，不只要維持自由貿易體系，也希望透過與友好國家的供應鏈連結，保障台灣的安全。

日經指出，自由貿易為台灣經濟帶來成長，美國川普政府的關稅政策對台灣經濟影響很大。對美國可能對台灣課徵高達32%的關稅一事，賴說，「我理解這是非常嚴峻的挑戰」，表示會不以對抗，而是透過談判來降低關稅。

他說明，台灣對美出口的大多是谷歌、蘋果、輝達等美國AI企業需要的高科技產品。他盼望美方理解，若對台灣課徵關稅，將不利於台灣的半導體與資訊科技產業對美國的投資。談及台灣對美國投資的意義，他強調這對美國實現再工業化，成為AI領域中心不可或缺。

談到與日本的關係時，賴清德表示，目前印太地區與國際社會都需要日本的領導力，盼望日本發揮影響力。他認為，為維持自由貿易，日本重視的「全面與進步跨太平洋夥伴協定（CPTPP）」將變得更重要。若台灣能順利加入CPTPP，將有助於建立穩定的供應鏈。賴清德說，希望日本支持台灣加入。

報導說，中國強烈反對川普政府的關稅政策，試圖塑造自己是自由貿易的領銜者、與美國對抗的形象。對此，賴清德批評，中國是在利用自由貿易體系，侵犯智慧財產權，指中國政府大量補貼企業，讓商品以不合理的低價傾銷全球，與自由貿易的理念背道而馳。