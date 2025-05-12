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日經：蔡英文本周訪英 凸顯英台關係升溫 助攻賴清德

編譯盧思綸／即時報導
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台灣前總統蔡英文去年5月於台北出席新任總統就職儀式。（路透）
台灣前總統蔡英文去年5月於台北出席新任總統就職儀式。（路透）

日經亞洲報導，參與規畫的知情人士透露，台灣前總統蔡英文結束丹麥行後將轉往倫敦，這將是她卸任後首度造訪英國。儘管並非正式行程，但具備象徵意義，凸顯在中俄壓力日益升高之際，英台關係持續升溫，另一方面也有助緩解現任總統賴清德被描繪為「麻煩製造者」的說法。

蔡英文5月9日啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥。根據報導，蔡英文預計在英國多所學術機構發表演講，造訪英國國會，並與跨黨派議員會面。

日經指出，蔡英文作為台灣首位女總統，卸任後持續具有相當的政治分量，對英國而言意義重大。

英國近年強化對台支持，蔡英文任期最後階段的2023年，倫敦與台灣簽署具有里程碑意義的雙邊貿易協議，成為首個與台灣簽約的歐洲國家。英國也出口關鍵技術給台灣，譴責中國軍事騷擾，並反對台灣被排除在國際組織之外。這類支持有助於嚇阻中國對台野心。

此外，英國在美國政界的影響力可能有助於確保在川普主政下不確定性升高之際，美國對台灣的支持不致動搖。

雖然是非官方訪問，但蔡英文此行籌畫已久。據報導英國政府去年曾要求蔡英文延後訪英。

蔡英文的非正式外交活動可能也有助於現任總統賴清德，反擊中國與台灣主要在野黨國民黨將他描繪為「麻煩製造者」的說法。

蔡英文 賴清德 中華民國

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