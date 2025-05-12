我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

台非核家園倒數5天 美憂發電穩定性

記者張文馨／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
核3廠2號機將在17日停機除役，核電歸零。美國近日頻頻透過管道，關切台灣未來能源穩定的狀況。（本報資料照片）
核3廠2號機將在17日停機除役，核電歸零。美國近日頻頻透過管道，關切台灣未來能源穩定的狀況。（本報資料照片）

核3廠2號機將在本月17日停機，非核家園上路倒數。據悉，美國近日頻頻透過管道，對台灣政要關切未來能源穩定的狀況，美國官方關切重點在於台灣廢核無助防衛韌性；美方尤其強調核能選項，重點在「延續現有發電方式」，而非「對台灣出售新核能發電設施」。

當台灣與美國即將展開開採及採購液化天然氣的計畫時，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）動作頻頻，接受媒體專訪，也在與台灣政要的接觸中直接觸及台灣能源供應問題。

知情人士表示，谷立言在每次接觸中都會提到能源問題，從美國商會的關切切入，導向台灣自身安全問題。

知情人士指出，美方認為，台灣不能將自身安全繫於可能被封鎖導致斷供的能源來源，指的就是天然氣；華府憂心若解放軍發動封鎖，台灣的天然氣存量不足，會撐不下去，而台灣的自我防衛韌性，恰恰是華府現在最關切的事項。

這一點，無論是谷立言對台灣政要的遊說，或者是我國國會議員訪問美國，都在交流中觸及。

AIT近日在臉書發布重點摘要谷立言接受專訪時提到，美國有傳統能源也有先進科技，在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。

涉外人士表示，美方的關切比起以往更為直接，但現階段仍停留在探索各種選項，而非美國有個特定目標要推動。

另一名知情人士舉例，當提到台灣或可考慮對美國採購SMR等設施時，美方很快以相關技術還無法出口的現實來回應。

紐約時報報導，美國總統川普正考慮頒布行政命令，加快建設核電廠；行政命令草案提到，美國在擴大核電方面已落後於中國大陸，呼籲全面修訂聯邦安全法規，好讓新核電廠的建設變得更容易。

台灣核電廠也要面臨除役倒數，在美國政策方向的主導下，台灣勢必面對更大壓力。知情人士表示，無論是核電設施或處理核廢問題，美方要表達的其實都是技術在進步，或許可以在程度上解決台灣人民對核能安全的疑慮；不過，事涉民進黨政府非核家園的路線與承諾，到目前為止，還沒有看到賴清德總統鬆口的跡象。

谷立言 天然氣 華府

上一則

觀察站／印巴戰凸顯大陸擊殺鏈戰力 台應面對現實

下一則

「漢人」被消失 謝龍介批賴清德嚮往大和民族 學者斥：為去中

延伸閱讀

川普行政令供「自行遣返」1000元 律師協會：先找律師

川普行政令供「自行遣返」1000元 律師協會：先找律師
台「非核家園」倒數5天 美憂發電穩定 關切比以往直接

台「非核家園」倒數5天 美憂發電穩定 關切比以往直接
賴清德否認「脫中入北」 美國是影武者？

賴清德否認「脫中入北」 美國是影武者？
川普預告12日簽行政命令 大砍美國藥品價格

川普預告12日簽行政命令 大砍美國藥品價格

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查