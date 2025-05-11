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台「非核家園」倒數5天 美憂發電穩定 關切比以往直接

記者張文馨／台北12日電
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台灣核3廠2號機將在17日停機除役，核電歸零。美國近日頻頻透過管道，關切台灣未來能源穩定的狀況。（本報資料照片）
台灣核3廠2號機將在17日停機除役，核電歸零。美國近日頻頻透過管道，關切台灣未來能源穩定的狀況。（本報資料照片）

核3廠2號機將在本月17日停機，非核家園上路倒數。據悉，美國近日頻頻透過管道，對台灣政要關切未來能源穩定的狀況，美國官方關切重點在於台灣廢核無助防衛韌性；美方尤其強調核能選項，重點在「延續現有發電方式」，而非「對台灣出售新核能發電設施」。

當台灣與美國即將展開開採及採購液化天然氣的計畫時，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）動作頻頻，接受媒體專訪，也在與台灣政要的接觸中直接觸及台灣能源供應問題。

知情人士表示，谷立言在每次接觸中都會提到能源問題，從美國商會的關切切入，導向台灣自身安全問題。

知情人士指出，美方認為，台灣不能將自身安全繫於可能被封鎖導致斷供的能源來源，指的就是天然氣；華府憂心若解放軍發動封鎖，台灣的天然氣存量不足，會撐不下去，而台灣的自我防衛韌性，恰恰是華府現在最關切的事項。

這一點，無論是谷立言對台灣政要的遊說，或者是台灣國會議員訪問美國，都在交流中觸及。

AIT近日在臉書發布重點摘要谷立言接受專訪時提到，美國有傳統能源也有先進科技，在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。

涉外人士表示，美方的關切比起以往更為直接，但現階段仍停留在探索各種選項，而非美國有個特定目標要推動。

另一名知情人士舉例，當提到台灣或可考慮對美國採購SMR等設施時，美方很快以相關技術還無法出口的現實來回應。

紐約時報報導，川普總統正考慮頒布行政命令，加快建設核電廠；行政命令草案提到，美國在擴大核電方面已落後於中國，呼籲全面修訂聯邦安全法規，好讓新核電廠的建設變得更容易。

台灣核電廠也要面臨除役倒數，在美國政策方向的主導下，台灣勢必面對更大壓力。知情人士表示，無論是核電設施或處理核廢問題，美方要表達的其實都是技術在進步，或許可以在程度上解決台灣人民對核能安全的疑慮；不過，事涉民進黨政府非核家園的路線與承諾，到目前為止，還沒有看到賴清德總統鬆口的跡象。

谷立言 天然氣 華府

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