上街抗議補件除籍 陸配：在台生活比大陸久

新黨與多個團體10日舉行「挺陸配、反迫害」大遊行。（記者曾原信／攝影）

更生黨、新黨昨天舉行「挺陸配、反迫害」大遊行，號召民眾、團體上街頭，抗議陸委會要求原陸籍人士補件喪失原籍證明。陸配魏彩雲受訪表示，她生活在台灣比大陸還久，她25歲過來，現在已經55歲了，現在叫她們回去除戶，是不是找她們的麻煩？

本報系聯合報報導，陸配及抗議民眾昨天下午在2時在中正紀念堂周邊集結，現場有也陸配帶小朋友參與抗爭。遊行隊伍在高喊「挺陸配，反迫害」、「挺陸配，反霸凌」後，隊伍從中正紀念堂出發，行經信義路、林森南路、濟南路，抵達立法院群賢樓後，陸配輪流上台分享心聲。

魏彩雲表示，希望陸委會不要製造困擾，她們在大陸已經沒有戶籍了，30年了，大陸已經發台胞證給她們，就是沒有戶籍了。談及是否有跟陸委會跟海基會溝通，魏彩雲說，電話已經打不通很久了，自己只能趕快想辦法回去處理。

遊行發起人吳軾子說，陸配在台落地生根、安分守己，現在忽然被政府要求補件，有些人返陸處理11天，由於當地機構被合併，根本沒有辦法處理；希望在野黨立委可以修法，讓拿到台灣身分證的陸配不需要再給除籍證明。

旺報報導，新黨副祕書長游智彬指出，移民 署現行要求陸配補交30年前的除籍證明，明顯違反法律基本原則。他強調，根據《民法》時效為15年，《行政程序法》第121條也明訂行政處分不得無限期追溯，如今政府卻選擇性執法、罔顧法治，令人髮指。

游智彬痛批，這些陸配並非臨時來台，而是在台落地生根、繳稅育兒、奉公守法的家庭成員，如今民進黨 卻對他們開刀，將過去政府登記與默許的資料全面翻案，根本是以法律手段進行政治清算。

陸委會10日書面回應表示，目前措施可處理絕大多數狀況，有其他疑難雜症可向移民署、陸委會和海基會反映，都可以得到解決。